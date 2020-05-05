Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Ученый с оптимизмом оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

Ученый с оптимизмом оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, осуществления социальных выплат безработным и иным категориям граждан, назначенных в связи с пандемией, введения масочного режима в общественных местах и расширения продажи защитных масок, осуществления мер по соблюдению режима самоизоляции в период майских праздников", - говорится в сообщении.