Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации.
"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, осуществления социальных выплат безработным и иным категориям граждан, назначенных в связи с пандемией, введения масочного режима в общественных местах и расширения продажи защитных масок, осуществления мер по соблюдению режима самоизоляции в период майских праздников", - говорится в сообщении.
Кроме того, на совещании обсудили вопросы развертывания и оснащения оборудованием коронавирусных стационаров, включая обеспечение пациентов кислородной поддержкой, обеспечение дополнительных выплат и безопасности медицинского персонала, а также сохранение необходимых объемов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с заражением коронавирусной инфекцией.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
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