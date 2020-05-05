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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:28
https://ria.ru/20200505/1570987661.html
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

14:09 05.05.2020 (обновлено: 14:28 05.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации.
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"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, осуществления социальных выплат безработным и иным категориям граждан, назначенных в связи с пандемией, введения масочного режима в общественных местах и расширения продажи защитных масок, осуществления мер по соблюдению режима самоизоляции в период майских праздников", - говорится в сообщении.
Кроме того, на совещании обсудили вопросы развертывания и оснащения оборудованием коронавирусных стационаров, включая обеспечение пациентов кислородной поддержкой, обеспечение дополнительных выплат и безопасности медицинского персонала, а также сохранение необходимых объемов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с заражением коронавирусной инфекцией.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Темпы роста низкие,нужно повысить раза в два.И китайских тестеров ДНК ещё закупить нужно побольше.
5 мая, 16:27
Серёжа Ш
770007
Всем уже всё понятно! Переболеть должны все! Режим самоизоляции ослабят к июню. Вторая волна будет осенью. И судя по стройка больниц в регионах, более сильнее, чем сейчас! Главное найдите лекарство, что бы лечить этот вирус и что бы не было смертей! ☹️
5 мая, 14:51
МПМатвей Проскурин.
5200110
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