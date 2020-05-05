Силовики почти 50 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР

"Мы отмечаем значительное увеличение обстрелов на Донецком направлении. С начала текущего месяца вооруженные формирования Украины 48 раз открывали огонь по 18 населенным пунктам нашей республики, выпустив при этом 160 мин различного калибра по жилым кварталам", - сказал Никитин.