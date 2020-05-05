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2020-05-05T14:06
https://ria.ru/20200505/1570987518.html
Силовики почти 50 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики почти 50 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР

14:06 05.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики увеличили количество обстрелов в Донбассе, с начала мая они почти 50 раз нарушили режим прекращения огня, сообщил во вторник журналистам представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.
За апрель силовики нарушили перемирие 377 раз, как ранее сообщал замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Мы отмечаем значительное увеличение обстрелов на Донецком направлении. С начала текущего месяца вооруженные формирования Украины 48 раз открывали огонь по 18 населенным пунктам нашей республики, выпустив при этом 160 мин различного калибра по жилым кварталам", - сказал Никитин.
Он отметил, что в результате обстрелов со стороны силовиков повреждено более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.
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