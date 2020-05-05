В СЖР рассказали об умерших журналистах с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Трое российских журналистов скончались от коронавируса за период пандемии, более ста членов Союза журналистов России заражены этой инфекцией, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Во всем мире за все время пандемии скончались 55 журналистов в 23 странах мира… И мы считаем, что в России все-таки три человека скончались. Одна женщина в Перми, один сотрудник телеканала "Звезда", у которого диагноз был пневмония, но с большей вероятностью это близко к COVID, и известный журналист и документалист Александр Радов", - рассказал агентству Соловьев.
Более ста членов союза, по словам главы СЖР, заразились коронавирусом, 45 человек - сотрудники центральных СМИ, включая работающих в филиалах и корпунктах. Еще около 500 журналистов находятся на карантине.
"К счастью, у подавляющего числа журналистов это проходит бессимптомно. С большей вероятностью, да, (заразились в ходе исполнения профессиональных обязанностей - ред.). Журналисты как и врачи - сейчас на первой линии фронта", - отметил Соловьев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.