В СЖР рассказали об умерших журналистах с коронавирусом

Более ста членов союза, по словам главы СЖР, заразились коронавирусом, 45 человек - сотрудники центральных СМИ, включая работающих в филиалах и корпунктах. Еще около 500 журналистов находятся на карантине.

"К счастью, у подавляющего числа журналистов это проходит бессимптомно. С большей вероятностью, да, (заразились в ходе исполнения профессиональных обязанностей - ред.). Журналисты как и врачи - сейчас на первой линии фронта", - отметил Соловьев.