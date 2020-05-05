Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:06
https://ria.ru/20200505/1570987459.html
В СЖР рассказали об умерших журналистах с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_328d1e92671f23b229c13c292a8ccec9.jpg
РИА Новости

В СЖР рассказали об умерших журналистах с коронавирусом

14:06 05.05.2020
4514
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Трое российских журналистов скончались от коронавируса за период пандемии, более ста членов Союза журналистов России заражены этой инфекцией, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Во всем мире за все время пандемии скончались 55 журналистов в 23 странах мира… И мы считаем, что в России все-таки три человека скончались. Одна женщина в Перми, один сотрудник телеканала "Звезда", у которого диагноз был пневмония, но с большей вероятностью это близко к COVID, и известный журналист и документалист Александр Радов", - рассказал агентству Соловьев.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Более ста членов союза, по словам главы СЖР, заразились коронавирусом, 45 человек - сотрудники центральных СМИ, включая работающих в филиалах и корпунктах. Еще около 500 журналистов находятся на карантине.
"К счастью, у подавляющего числа журналистов это проходит бессимптомно. С большей вероятностью, да, (заразились в ходе исполнения профессиональных обязанностей - ред.). Журналисты как и врачи - сейчас на первой линии фронта", - отметил Соловьев.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
302501
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСоловьев Владимир (журналист)Здоровье - ОбществоСоюз журналистов России
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Автомобиль скорой помощи
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медицинские работники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния