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2020-05-05T15:45
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Китай провел первый пуск ракеты "Чанчжэн-5В"
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РИА Новости

Китай провел первый пуск ракеты "Чанчжэн-5В"

14:03 05.05.2020 (обновлено: 15:45 05.05.2020)
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© REUTERS / China DailyРакета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан
© REUTERS / China Daily
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Китай во вторник впервые осуществил пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения, говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов КНР.
Пуск состоялся в 18.00 по местному времени (13.00 мск) со стартового комплекса LC-101 космодрома Вэньчан на острове Хайнань. На борту ракеты находились прототип пилотируемого космического корабля и прототип грузовой возвращаемой капсулы. После 8 минут и 15 секунд полета полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту, миссия была признана успешной.
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Миссия примечательна тем, что это не только первый полет для новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", но также и первый испытательный запуск прототипа нового пилотируемого космического корабля (Crew Spacecraft), в будущем он должен будет доставлять экипаж на орбиту, но испытательный полет – непилотируемый.
Программа пилотируемых полетов КНР пока не сообщает, сколько времени проведет на орбите прототип пилотируемого корабля и когда будет с неё сведен. При этом телеканал CGTN сообщает, что корабль проведёт на орбите двое суток.
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" со стартовой массой 849 тонн достигает 53,7 метра в высоту и 5 метров в диаметре, она является одной из модификаций самой мощной на данный момент китайской ракеты "Чанчжэн-5". Ракета оснащена четырьмя стартовыми ускорителями диаметром 3,35 метра каждый. На низкую околоземную орбиту она может доставить до 22 тонн полезной нагрузки.
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Ракета-носитель "Чанчжэн - 5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. Во-первых, она должна будет доставить на Луну зонд "Чанъэ-5" для сбора образцов лунного грунта, после чего зонд должен вернуться на Землю. Второй миссией станет запуск первого китайского марсохода на поверхность Красной планеты, а третьей - вывод на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.
Планируется, что ракета-носитель "Чанчжэн-5B" будет использоваться в первую очередь для доставки модулей китайской околоземной космической станции.
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У Китая уже есть пилотируемые корабли "Шэньчжоу" ("Священный челнок"), однако новые корабли будут крупнее и смогут вмещать не трех, а уже до шести тайкунавтов (принятое в Китае название космонавтов). В другой модификации корабль сможет перевозить трех членов экипажа и до 500 тонн полезной нагрузки.
С 2003 года Китай запустил в космос шесть пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" и две орбитальные станции "Тяньгун". На орбите побывали 11 китайских тайкунавтов.
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ХайнаньКосмос - РИА НаукаКитайВ мире
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