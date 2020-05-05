Китай провел первый пуск ракеты "Чанчжэн-5В"

Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан

Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан

ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Китай во вторник впервые осуществил пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения, говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов КНР.

Пуск состоялся в 18.00 по местному времени (13.00 мск) со стартового комплекса LC-101 космодрома Вэньчан на острове Хайнань . На борту ракеты находились прототип пилотируемого космического корабля и прототип грузовой возвращаемой капсулы. После 8 минут и 15 секунд полета полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту, миссия была признана успешной.

Миссия примечательна тем, что это не только первый полет для новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", но также и первый испытательный запуск прототипа нового пилотируемого космического корабля (Crew Spacecraft), в будущем он должен будет доставлять экипаж на орбиту, но испытательный полет – непилотируемый.

Программа пилотируемых полетов КНР пока не сообщает, сколько времени проведет на орбите прототип пилотируемого корабля и когда будет с неё сведен. При этом телеканал CGTN сообщает, что корабль проведёт на орбите двое суток.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" со стартовой массой 849 тонн достигает 53,7 метра в высоту и 5 метров в диаметре, она является одной из модификаций самой мощной на данный момент китайской ракеты "Чанчжэн-5". Ракета оснащена четырьмя стартовыми ускорителями диаметром 3,35 метра каждый. На низкую околоземную орбиту она может доставить до 22 тонн полезной нагрузки.

Ракета-носитель "Чанчжэн - 5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. Во-первых, она должна будет доставить на Луну зонд "Чанъэ-5" для сбора образцов лунного грунта, после чего зонд должен вернуться на Землю. Второй миссией станет запуск первого китайского марсохода на поверхность Красной планеты, а третьей - вывод на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.

Планируется, что ракета-носитель "Чанчжэн-5B" будет использоваться в первую очередь для доставки модулей китайской околоземной космической станции.

У Китая уже есть пилотируемые корабли "Шэньчжоу" ("Священный челнок"), однако новые корабли будут крупнее и смогут вмещать не трех, а уже до шести тайкунавтов (принятое в Китае название космонавтов). В другой модификации корабль сможет перевозить трех членов экипажа и до 500 тонн полезной нагрузки.