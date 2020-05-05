В ОП рассказали о самых распространенных фейках в СМИ за март-апрель

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич представил индекс фейковых новостей за март-апрель. Среди наиболее громких ложных сообщений – о распространении постановлений с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции и раздаче населению отравленных тестов на коронавирус.

Заседание рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей интернета, развитию и обеспечению безопасности интернета прошло во вторник.

"Много СМС с требованием по постановлению от фейкового сайта ФСИН оплатить штраф от 2,5 до 4 тысяч рублей за нарушение карантина. Второй блок – обилие рекламных сообщений, что людям полагаются некие выплаты как помощь в связи с самоизоляцией, очень много этой рекламы было на платформах Facebook, Instagram – абсолютное мошенничество. Третий блок - …в течение дня в сотнях пабликов в различных регионах страны появились однотипные сообщения с шагом в 5-8 минут, что одинокая мать доедает последние остатки пищи, и дальше не знает, что будет. Сотнями, мы мониторили по стране. Такая была информационная спецоперация", - сказал Малькевич.

Следующий распространённый фейк – медики с участием полиции посещали жителей, заставляли их делать тестирование на коронавирус, тесты отравлены и заражены, люди после этого должны умереть через полгода, сообщил Малькевич. Ещё один популярный фейк - с введением в городах страны комендантского часа. В качестве сопроводительного материала использовались реальные кадры с полицейской машиной в Подмосковье. Широкий резонанс вызвало сообщение, которое было распространено в марте, что нужно закрыться дома, поскольку военные вертолёты должны распылять дезинфицирующий раствор, отметил глава комиссии.

"На седьмом месте региональная история, тяжелая разновидность фейков, когда людей толкают к самолечению. На Ставрополье предлагалось закупать кислородные баллоны, чтобы делать ИВЛ в домашних условиях, что вредно и опасно, дома могут происходить взрывы при монтаже такой техники, которую делают по рецептам из мессенджеров. Было много фейков, что родственникам умерших людей вообще врачи предлагают деньги, чтобы записать их родных, которые ушли из жизни по разным медицинским причинам, именно как больных коронавирусом", - рассказал Малькевич.

Также популярной стала история про ограничение продажи продуктов в супермаркетах. Среди "добрых" фейков Малькевич выделил вброс информации, которая вышла на международный уровень, что для соблюдения карантинных мер на улицу выпустили 500 львов, которые бродят по улицам и следят за порядком. При распространении сообщений были использованы кадры из фильма.

Согласно мониторингу Общественной палаты РФ, к началу мая количество фейков упало в десятки раз, добавил Малькевич.

Он напомнил, что общественная палата России запустила проект "На контроле 2020". Там есть отдельный раздел "анти-фейк COVID", где представлены наиболее нашумевшие фейковые новости.