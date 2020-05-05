Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:59
https://ria.ru/20200505/1570987187.html
В ОП рассказали о самых распространенных фейках в СМИ за март-апрель
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/55/1560155509_0:183:3072:1911_1036x0_80_0_0_367243855326ca10e0f7550a1179032a.jpg
РИА Новости

В ОП рассказали о самых распространенных фейках в СМИ за март-апрель

13:58 05.05.2020 (обновлено: 13:59 05.05.2020)
1617
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич представил индекс фейковых новостей за март-апрель. Среди наиболее громких ложных сообщений – о распространении постановлений с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции и раздаче населению отравленных тестов на коронавирус.
Заседание рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей интернета, развитию и обеспечению безопасности интернета прошло во вторник.
Пассажиры в Московском метрополитене
25 марта, 12:50
Почему и кого будут наказывать за "репост паники"
"Много СМС с требованием по постановлению от фейкового сайта ФСИН оплатить штраф от 2,5 до 4 тысяч рублей за нарушение карантина. Второй блок – обилие рекламных сообщений, что людям полагаются некие выплаты как помощь в связи с самоизоляцией, очень много этой рекламы было на платформах Facebook, Instagram – абсолютное мошенничество. Третий блок - …в течение дня в сотнях пабликов в различных регионах страны появились однотипные сообщения с шагом в 5-8 минут, что одинокая мать доедает последние остатки пищи, и дальше не знает, что будет. Сотнями, мы мониторили по стране. Такая была информационная спецоперация", - сказал Малькевич.
Следующий распространённый фейк – медики с участием полиции посещали жителей, заставляли их делать тестирование на коронавирус, тесты отравлены и заражены, люди после этого должны умереть через полгода, сообщил Малькевич. Ещё один популярный фейк - с введением в городах страны комендантского часа. В качестве сопроводительного материала использовались реальные кадры с полицейской машиной в Подмосковье. Широкий резонанс вызвало сообщение, которое было распространено в марте, что нужно закрыться дома, поскольку военные вертолёты должны распылять дезинфицирующий раствор, отметил глава комиссии.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
29 апреля, 10:42Распространение нового коронавируса
В России запустили сайт по борьбе с фейками о коронавирусе
"На седьмом месте региональная история, тяжелая разновидность фейков, когда людей толкают к самолечению. На Ставрополье предлагалось закупать кислородные баллоны, чтобы делать ИВЛ в домашних условиях, что вредно и опасно, дома могут происходить взрывы при монтаже такой техники, которую делают по рецептам из мессенджеров. Было много фейков, что родственникам умерших людей вообще врачи предлагают деньги, чтобы записать их родных, которые ушли из жизни по разным медицинским причинам, именно как больных коронавирусом", - рассказал Малькевич.
Также популярной стала история про ограничение продажи продуктов в супермаркетах. Среди "добрых" фейков Малькевич выделил вброс информации, которая вышла на международный уровень, что для соблюдения карантинных мер на улицу выпустили 500 львов, которые бродят по улицам и следят за порядком. При распространении сообщений были использованы кадры из фильма.
Александр Хинштейн
20 апреля, 18:04Распространение нового коронавируса
Хинштейн рассказал, кто распространяет фейки о коронавирусе
Согласно мониторингу Общественной палаты РФ, к началу мая количество фейков упало в десятки раз, добавил Малькевич.
Он напомнил, что общественная палата России запустила проект "На контроле 2020". Там есть отдельный раздел "анти-фейк COVID", где представлены наиболее нашумевшие фейковые новости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
751001
Распространение нового коронавирусаОбщественная палата РФКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМедиа - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
Путин и Лукашенко не обсуждали тему освещения ситуации с COVID-19 в СМИ
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Депутат бундестага ФРГ Александер Ной
Александер Ной: Красная Армия спасла немцев от ядерной бомбардировки
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Лекарства
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния