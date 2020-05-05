В Рязанской области выявили более 120 случаев коронавируса среди детей

БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Более 120 детей с новым типом коронавируса выявили в Рязанской области, следует из сообщения правительства региона.
"На 11.00 5 мая в регионе выявлено 1226 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 122 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлено еще 89 случаев, заражения COVID-19. Отмечается, что еще 84 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 493 человека.
Ранее правительство региона сообщало о смерти четырех человек с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф