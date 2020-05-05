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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:57
https://ria.ru/20200505/1570987151.html
В Рязанской области выявили более 120 случаев коронавируса среди детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Рязанской области выявили более 120 случаев коронавируса среди детей

13:57 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Более 120 детей с новым типом коронавируса выявили в Рязанской области, следует из сообщения правительства региона.
"На 11.00 5 мая в регионе выявлено 1226 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 122 человек", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе выявлено еще 89 случаев, заражения COVID-19. Отмечается, что еще 84 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 493 человека.
Ранее правительство региона сообщало о смерти четырех человек с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРязанская областьОбщество
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