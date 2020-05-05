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2020-05-05T13:56
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Не разлей вода: в нидерландском зоопарке подружились ламантин и черепаха
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РИА Новости
Не разлей вода: в нидерландском зоопарке подружились ламантин и черепаха
В одном из крупнейших зоопарков Нидерландов "БургерсЗоо" в городе Арнем подружились ламантин и красноухая пресноводная черепаха. ⠀
2020-05-05T13:56
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=38650249&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570986979_0:0:1280:720_1200x0_80_0_0_a234cbbcb5063bcb4c4e78096aee6bd5.jpg
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Не разлей вода: в нидерландском зоопарке подружились ламантин и черепаха

13:56 05.05.2020
3134
В одном из крупнейших зоопарков Нидерландов "БургерсЗоо" в городе Арнем подружились ламантин и красноухая пресноводная черепаха. ⠀
На кадрах видно, как животные плавают друг за другом. Проявление дружбы со стороны черепахи стало сюрпризом для биологов, так как ранее животное не подпускало сородичей близко.
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НидерландыЖивотныеВидео
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