2020-05-05T13:56
2020-05-05T13:56
https://ria.ru/20200505/1570987122.html
Не разлей вода: в нидерландском зоопарке подружились ламантин и черепаха
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570986979_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_5c05156207a150d097a4f3cfa85b602e.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Не разлей вода: в нидерландском зоопарке подружились ламантин и черепаха
В одном из крупнейших зоопарков Нидерландов "БургерсЗоо" в городе Арнем подружились ламантин и красноухая пресноводная черепаха. ⠀
2020-05-05T13:56
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=38650249&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570986979_0:0:1280:720_1200x0_80_0_0_a234cbbcb5063bcb4c4e78096aee6bd5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570986979_234:0:1194:720_1200x0_80_0_0_27644766bd53e8d1872aea2d2a45dcfe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570986979_354:0:1074:720_1200x0_80_0_0_42ba173948e18685285a109104018e47.jpg
PT0M58S
Не разлей вода: в нидерландском зоопарке подружились ламантин и черепаха
В одном из крупнейших зоопарков Нидерландов "БургерсЗоо" в городе Арнем подружились ламантин и красноухая пресноводная черепаха. ⠀
На кадрах видно, как животные плавают друг за другом. Проявление дружбы со стороны черепахи стало сюрпризом для биологов, так как ранее животное не подпускало сородичей близко.