СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал улицы для предупреждения нарушений режима самоизоляции. На улице Вешняковской он остановил мужчину 1979 года рождения, ранее судимого, для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно и в какой-то момент начал драться с полицейским. По данному факту было возбуждено дело по статье "Применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти". Позднее стало известно, что Перовский районный суд Москвы отказался арестовывать нападавшего.
На сегодняшний день следователям удалось установить, что перед нападением на полицейского в квартире дома на Вешняковской улице мужчина, будучи пьяным, поссорился со знакомым и нанес ему несколько колото-резаных ран. Пострадавшему удалось убежать и вызвать скорую, он госпитализирован.
"По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Покушение на убийство", — сказала Иванова.