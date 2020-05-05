СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

Согласно данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал улицы для предупреждения нарушений режима самоизоляции. На улице Вешняковской он остановил мужчину 1979 года рождения, ранее судимого, для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно и в какой-то момент начал драться с полицейским. По данному факту было возбуждено дело по статье "Применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти". Позднее стало известно, что Перовский районный суд Москвы отказался арестовывать нападавшего.