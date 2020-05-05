СЖР: демонизация России отвлекает читателей от проблем внутри США

"Материалы о России давно стали излюбленным коньком The New York Times, и последняя Пулитцеровская премия за аналогичные материалы была получена не так давно – в 2017 году. На этот раз награда получена по итогам публикации целого ряда материалов, или, как написано на сайте премии, "серии захватывающих историй". Эти истории действительно способны захватить воображение аудитории, даже больше, чем самих авторов – они приняли фактически глобальный масштаб, и "хищническая деятельность" России прослеживается уже не только в Сирии и на Украине, но и в Ливии, Европе и самих Соединённых Штатах", - сказал Шафир.