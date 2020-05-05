СЖР: демонизация России отвлекает читателей от проблем внутри США

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Демонизация России в глобальных масштабах имеет цель отвлечь внимание читателей от внутренних американских проблем, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, комментируя вручение Пулитцеровской премии 2020 года.
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
"Материалы о России давно стали излюбленным коньком The New York Times, и последняя Пулитцеровская премия за аналогичные материалы была получена не так давно – в 2017 году. На этот раз награда получена по итогам публикации целого ряда материалов, или, как написано на сайте премии, "серии захватывающих историй". Эти истории действительно способны захватить воображение аудитории, даже больше, чем самих авторов – они приняли фактически глобальный масштаб, и "хищническая деятельность" России прослеживается уже не только в Сирии и на Украине, но и в Ливии, Европе и самих Соединённых Штатах", - сказал Шафир.
По его словам, чем масштабнее подобные "захватывающие истории", тем проще в них поверить американскому читателю.
"К сожалению, подобная демонизация России в глобальных масштабах имеет среди прочих целей следующую: отвлечь внимание читателей от внутренних американских проблем, продолжающих накапливаться как в экономической, так и в политической плоскости. И Пулитцеровская премия в области журналистики и литературы их решению не поспособствует", - отметил Шафир.