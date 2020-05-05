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2020-05-05T13:35
https://ria.ru/20200505/1570986550.html
Около 140 тысяч россиян оформили инвалидность в упрощенном порядке
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РИА Новости

Около 140 тысяч россиян оформили инвалидность в упрощенном порядке

13:35 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 140 тысяч человек, в том числе дети, воспользовались упрощенными правилами установления и продления инвалидности, не обращаясь в бюро медико-социальной экспертизы лично, сообщили РИА Новости в Минтруде РФ.
В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о заочном освидетельствовании на инвалидность до 1 октября этого года. Ввести особый порядок признания инвалидности, позволяющий автоматически продлевать инвалидность и устанавливать ее без личного присутствия гражданина, из-за ситуации с коронавирусом предложил Минтруд РФ.
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"Временный порядок установления инвалидности позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности автоматически на полгода, а также назначать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. В апреле почти 140 тысяч граждан воспользовались этим упрощенным порядком, в том числе в упрощенном порядке продлена инвалидность для 7,25 тысячи детей", – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
В Минтруде уточнили, что с начала апреля автоматически была продлена ранее установленная группа инвалидности более чем 55,4 тысячи человек. Еще 83,5 тысячам инвалидность была установлена впервые на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия.
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Согласно подписанному постановлению правительства, ранее установленная группа инвалидности как взрослым, так и детям автоматически продлевается на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа, то есть с 1 марта до 1 октября 2020 года. Никаких дополнительных действий для этого не потребуется. Программы реабилитации также продлеваются на полгода. Сохраняются все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР).
При оформлении направления на получение инвалидности в эти сроки освидетельствование будет проводиться без личного присутствия человека на основании предоставленных документов. Пенсионный фонд будет выплачивать пенсии на основании сведений Федерального реестра инвалидов, без дополнительных заявлений со стороны граждан.
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