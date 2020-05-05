Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:49
https://ria.ru/20200505/1570986521.html
Ученый с оптимизмом оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Ученый с оптимизмом оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

13:39 05.05.2020 (обновлено: 14:49 05.05.2020)
49507
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко в беседе с "Газетой.Ru" выразил мнение, что Россия выходит на плато по числу заражений коронавирусом.
Он пояснил, что на протяжении трех дней нет резкого прироста новых случаев, их число примерно одинаково. Это, по мнению вирусолога, дает надежду на плато.
Однако говорить об окончательной стабилизации еще рано, считает он.
Лаборатория
5 мая, 12:34Распространение нового коронавируса
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
"Нужно смотреть, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19 или, по крайней мере, будет наблюдаться такая тенденция, только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено", — пояснил Бутенко.
Также ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев призвал подождать с прогнозами, напомнив, что несколько дней подряд фиксировали по пять тысяч новых заболевших.
В России на данный момент зарегистрировали более 155 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели более 19 тысяч человек, умерли 1 453 человека.

Пандемия COVID-19

По данным ВОЗ, заболеванию оказались подвержены 3,43 миллиона человек, 240 тысяч скончались. Согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,58 миллиона человек, 251 тысяча умерли.
США лидируют по количеству заболевших и погибших. Россия занимает седьмую строчку списка наиболее подверженных коронавирусу стран, обогнав Турцию, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
81719242
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗКитайИранСШАОбщество
Рекомендуем
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния