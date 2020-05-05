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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:32
https://ria.ru/20200505/1570986242.html
Нарколог Минздрава назвал курение во время пандемии смертельно опасным
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570132695_0:139:3102:1884_1036x0_80_0_0_7bd368344a369c6410b9102590ea4277.jpg
РИА Новости

Нарколог Минздрава назвал курение во время пандемии смертельно опасным

13:32 05.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий в медицинской маске у таблички "Место для курения"
Рабочий в медицинской маске у таблички Место для курения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Рабочий в медицинской маске у таблички "Место для курения". Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно, так как у курильщиков снижается иммунитет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ, профессора Евгения Брюна.
"Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят COVID-19 не имеют оснований", - сказал Брюн, которого цитирует пресс-служба.
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Он уточнил, что есть достоверные данные, накопленные ученными, о серьезном снижении иммунитета у курильщиков.
При этом в последнее время в средствах массовой информации появились материалы, рассказывающие, что коронавирус может меньше затрагивать курильщиков, отметил Брюн. "Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности... Можно предположить, что подобные информационно-научные "вбросы" организовываются заинтересованными лицами и производителями", - подчеркнул Брюн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений Брюн
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