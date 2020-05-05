Нарколог Минздрава назвал курение во время пандемии смертельно опасным

Рабочий в медицинской маске у таблички "Место для курения". Архивное фото

Рабочий в медицинской маске у таблички "Место для курения"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно, так как у курильщиков снижается иммунитет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ, профессора Курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно, так как у курильщиков снижается иммунитет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ, профессора Евгения Брюна

"Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят COVID-19 не имеют оснований", - сказал Брюн, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что есть достоверные данные, накопленные ученными, о серьезном снижении иммунитета у курильщиков.

При этом в последнее время в средствах массовой информации появились материалы, рассказывающие, что коронавирус может меньше затрагивать курильщиков, отметил Брюн. "Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности... Можно предположить, что подобные информационно-научные "вбросы" организовываются заинтересованными лицами и производителями", - подчеркнул Брюн.