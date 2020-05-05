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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:26
https://ria.ru/20200505/1570986095.html
В Ивановской области число пациентов с коронавирусом выросло до 517
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569255740_47:0:1754:960_1036x0_80_0_0_0fc39e50cfcbe7d3493762b42427c511.jpg
РИА Новости

В Ивановской области число пациентов с коронавирусом выросло до 517

13:26 05.05.2020
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© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий РыжаковМедики в больнице в Ивановской области
Медики в больнице в Ивановской области
© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
Медики в больнице в Ивановской области
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число умерших жителей Ивановской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, выросло до шести человек, всего в регионе 517 случаев COVID-19, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 5 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 32 диагноза). К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 92 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что к выписке готовят еще семь человек.
"Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - информирует облправительство.
С 4 марта в области проводится обязательное тестирование наличия коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
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"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 120 положительных тестов на коронавирус (3 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 81 случай", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИвановская область
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