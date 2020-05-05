В Ивановской области число пациентов с коронавирусом выросло до 517

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число умерших жителей Число умерших жителей Ивановской области , у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, выросло до шести человек, всего в регионе 517 случаев COVID-19, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 5 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 32 диагноза). К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 92 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что к выписке готовят еще семь человек.

"Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - информирует облправительство.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование наличия коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 120 положительных тестов на коронавирус (3 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 81 случай", - говорится в сообщении.