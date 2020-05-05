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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:23
https://ria.ru/20200505/1570985965.html
В Кабардино-Балкарии число заболевших COVID-19 превысило 800 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии число заболевших COVID-19 превысило 800 человек

13:23 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 800, за сутки выявили 81 инфицированного, выздоровели 14 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.
"В республике выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 820", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за сутки госпитализировали 23 человек, всего в двух госпиталях находятся 232 пациента, включая девятерых детей. В реанимации - 15 человек, из которых семеро подключены к аппаратам ИВЛ.
"Выздоровели за сутки 14 пациентов, среди которых семь находившихся в госпиталях, общее число выздоровевших составило 136", - подчеркивает ведомство.
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По его данным, на амбулаторном лечении находится 191 человек, среди которых 25 детей, еще 258 человек, включая 71 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1430 человек, имевших контакты с зараженными людьми
Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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