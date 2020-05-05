В Кабардино-Балкарии число заболевших COVID-19 превысило 800 человек

НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 800, за сутки выявили 81 инфицированного, выздоровели 14 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

"В республике выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 820", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки госпитализировали 23 человек, всего в двух госпиталях находятся 232 пациента, включая девятерых детей. В реанимации - 15 человек, из которых семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

"Выздоровели за сутки 14 пациентов, среди которых семь находившихся в госпиталях, общее число выздоровевших составило 136", - подчеркивает ведомство.

По его данным, на амбулаторном лечении находится 191 человек, среди которых 25 детей, еще 258 человек, включая 71 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1430 человек, имевших контакты с зараженными людьми

Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.