В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре

"Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи", - сказал он.