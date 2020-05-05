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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:21
https://ria.ru/20200505/1570985899.html
В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767173_0:71:2972:1743_1036x0_80_0_0_a75e83eb601800c25a7d5b7d9552ebf6.jpg
РИА Новости

В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре

13:21 05.05.2020
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© REUTERS / Leonhard FoegerЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках
© REUTERS / Leonhard Foeger
Люди в защитных масках. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ считает возможным, что первые заражения COVID-19 в различных странах мира могли быть еще в декабре, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Он прокомментировал информацию о выявлении случая заболевания новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года.
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"Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кристиан ЛиндмайерВОЗФранцияВ мире
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