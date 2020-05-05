В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре

ЖЕНЕВА, 5 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ считает возможным, что первые заражения COVID-19 в различных странах мира могли быть еще в декабре, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Он прокомментировал информацию о выявлении случая заболевания новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года.
"Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф