Лукашенко заявил, что Путин запросил с ним телефонный разговор

Формат предстоящей встречи на высшем уровне пока не определен в связи с пандемией коронавируса COVID-19, из-за чего ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Белоруссия свои границы не закрывала, но усилила контроль за всеми прибывающими в страну. В понедельник Лукашенко заявил, что в условиях пандемии готов организовать намеченный на 19 мая саммит по видеосвязи, но сам выступает за очную встречу и гарантирует участникам безопасность. Глава республики также не исключил, что саммит ЕАЭС может быть перенесен на более поздние сроки из-за эпидемиологической обстановки.