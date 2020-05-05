Лукашенко заявил, что Путин запросил с ним телефонный разговор

МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор, который состоится во вторник, в ходе беседы будут обсуждаться темы, представляющие интерес для обеих сторон.
"Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов (совпадает с мск), попросил разговора", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Как уточнил белорусский лидер, в центре внимания будут темы, представляющие взаимный интерес.
7 декабря 2019, 01:01Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Формат предстоящей встречи на высшем уровне пока не определен в связи с пандемией коронавируса COVID-19, из-за чего ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Белоруссия свои границы не закрывала, но усилила контроль за всеми прибывающими в страну. В понедельник Лукашенко заявил, что в условиях пандемии готов организовать намеченный на 19 мая саммит по видеосвязи, но сам выступает за очную встречу и гарантирует участникам безопасность. Глава республики также не исключил, что саммит ЕАЭС может быть перенесен на более поздние сроки из-за эпидемиологической обстановки.
Планируется, что главы стран ЕАЭС 19 мая проведут заседание Высшего Евразийского экономического совета, во время которого утвердят проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Изначально встреча должна была пройти в Минске в очном режиме. При этом с учетом распространения коронавируса COVID-19 не исключалось ее проведение в формате видеоконференции.
1 октября 2019, 05:59Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.