В Подмосковье еще 37 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ещё 37 пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Ещё 37 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. После получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию все они выписаны", - говорится в сообщении.
Всего врачи в Подмосковье вылечили от коронавируса 579 человек, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф