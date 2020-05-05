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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:15
https://ria.ru/20200505/1570985700.html
В Подмосковье еще 37 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314232_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_5074594daad226a410b8bfd5822a3e22.jpg
РИА Новости

В Подмосковье еще 37 пациентов вылечились от коронавируса

13:15 05.05.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ещё 37 пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Ещё 37 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. После получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию все они выписаны", - говорится в сообщении.
Всего врачи в Подмосковье вылечили от коронавируса 579 человек, уточнили в оперштабе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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