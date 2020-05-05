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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:26
https://ria.ru/20200505/1570985657.html
В Словакии за сутки выявили восемь человек с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985940_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5f225272d67f621616cef2f60c66ceba.jpg
РИА Новости

В Словакии за сутки выявили восемь человек с коронавирусом

13:12 05.05.2020 (обновлено: 13:26 05.05.2020)
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© REUTERS / Radovan StoklasaПолицейские закрывают район в Словакии
Полицейские закрывают район в Словакии
© REUTERS / Radovan Stoklasa
ПРАГА, 5 мая – РИА Новости. За последние сутки в Словакии были зарегистрированы 8 новых больных коронавирусом, 98 человек выздоровели, новые смертельные случаи не зафиксированы, сообщила пресс-служба минздрава страны.
"В понедельник в республике было проведено 2060 тестирований на наличие коронавируса, выявлено 8 новых больных, при этом 98 человек выздоровело, умерших нет. В больницах сейчас находятся 159 пациентов, из них 7 - в тяжелом состоянии, на домашнем лечении – 655 человек. Всего количество зараженных COVID-19 за период с 1 марта составило 1421 человек, выздоровели 741, умерли 25 человек. В общей сложности проведено 99,8 тысячи тестирований", - говорится в сообщении.
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Как заявил в понедельник премьер Игорь Матович, в связи с благоприятным развитием борьбы с коронавирусом будет ускорен процесс выхода из карантина. После консультаций с ведущими эпидемиологами правительство приняло решение объединить вторую и третью фазы этого процесса, уже со среды 6 мая разрешено возобновление работы ряда предприятий торговли и служб, а также культурных заведений. Четвертая, заключительная фаза по выходу из карантина, по словам премьера, намечена не ранее чем на 20 мая с учетом актуальных данных по ситуации с развитием заболеваний коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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