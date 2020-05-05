В Словакии за сутки выявили восемь человек с коронавирусом

"В понедельник в республике было проведено 2060 тестирований на наличие коронавируса, выявлено 8 новых больных, при этом 98 человек выздоровело, умерших нет. В больницах сейчас находятся 159 пациентов, из них 7 - в тяжелом состоянии, на домашнем лечении – 655 человек. Всего количество зараженных COVID-19 за период с 1 марта составило 1421 человек, выздоровели 741, умерли 25 человек. В общей сложности проведено 99,8 тысячи тестирований", - говорится в сообщении.

Как заявил в понедельник премьер Игорь Матович, в связи с благоприятным развитием борьбы с коронавирусом будет ускорен процесс выхода из карантина. После консультаций с ведущими эпидемиологами правительство приняло решение объединить вторую и третью фазы этого процесса, уже со среды 6 мая разрешено возобновление работы ряда предприятий торговли и служб, а также культурных заведений. Четвертая, заключительная фаза по выходу из карантина, по словам премьера, намечена не ранее чем на 20 мая с учетом актуальных данных по ситуации с развитием заболеваний коронавирусом.