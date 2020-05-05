В Иране число случаев коронавируса приблизилось к ста тысячам

ТЕГЕРАН, 5 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Иране, приблизилось к 100 тысячам, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"Число случаев приблизилось к 100 тысячам. За прошедшие сутки удалось выявить 1323 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных, количество зараженных возросло до 99 970", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
В последние три дня в Иране число выявленных заражений за сутки после затяжного спада вновь стало подниматься: если 2 мая было чуть более 800 случаев, то уже 4 мая число выявленных случаев достигло 1223.
Накануне за сутки зафиксировали менее тысячи зараженных.
По его словам, всего выздоровели 80 475 человек. При этом, добавил он, за прошедшие 24 часа скончались 63 человека, а общее число жертв возросло до 6340.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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