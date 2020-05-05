В Кировской области выявили десять новых случаев коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 10 жителей Коронавирус обнаружен еще у 10 жителей Кировской области , за минувшие сутки 9 выздоровевших пациентов выписаны из больницы, сообщает минздрав региона.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 674 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.

"По состоянию на утро 5 мая выявлено 10 новых случаев коронавируса. Общее число случаев в регионе на текущий момент составляет 684. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.

Из профильных стационаров выписаны с выздоровлением еще 9 пациентов. Таким образом, в Кировской области от коронавируса вылечены 103 человека.

За минувшие сутки лабораториями региона проведено 1618 исследований, на COVID-19 обследованы 1142 человека. Всего за период наблюдения обследование на коронавирус прошли 47 663 человека.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5 478 человек, в том числе 622 ребёнка. Заболевших среди них нет.