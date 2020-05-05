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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:06
https://ria.ru/20200505/1570985164.html
В Кировской области выявили десять новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_84149d2d85ee1af743b3566c4c295d94.jpg
РИА Новости

В Кировской области выявили десять новых случаев коронавируса

13:06 05.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 10 жителей Кировской области, за минувшие сутки 9 выздоровевших пациентов выписаны из больницы, сообщает минздрав региона.
Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 674 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.
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"По состоянию на утро 5 мая выявлено 10 новых случаев коронавируса. Общее число случаев в регионе на текущий момент составляет 684. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.
Из профильных стационаров выписаны с выздоровлением еще 9 пациентов. Таким образом, в Кировской области от коронавируса вылечены 103 человека.
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За минувшие сутки лабораториями региона проведено 1618 исследований, на COVID-19 обследованы 1142 человека. Всего за период наблюдения обследование на коронавирус прошли 47 663 человека.
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5 478 человек, в том числе 622 ребёнка. Заболевших среди них нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКировская область
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