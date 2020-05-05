Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-05T22:57
https://ria.ru/20200505/1570984929.html
В ГД назвали письмо инициатора сноса памятника Коневу в ЕК позорным
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569839379_0:187:2976:1861_1036x0_80_0_0_7cca41baccaa8efe59ab259c1654828f.jpg
РИА Новости

В ГД назвали письмо инициатора сноса памятника Коневу в ЕК позорным

13:04 05.05.2020 (обновлено: 22:57 05.05.2020)
6828
© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала позорным обращение старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Как сообщило в понедельник Чешское радио, Коларж написал главе ЕК письмо, в котором заявил, что власти Праги-6 имели право демонтировать памятник: он является собственностью муниципалитета и тот может распоряжаться им в соответствии с чешскими законами.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
5 мая, 12:1175 лет Великой Победы
Немецкий депутат назвал снос памятника Коневу в Праге варварством
"Памятник как собственность вместо памяти и совести — суть позорного обращения. Именно позорного, поскольку оно в еще большей степени показывает аморальность и подлость содеянного", — сказала Яровая, комментируя обращение Коларжа, в котором он назвал неадекватной реакцию в России на снос в Праге памятника маршалу Коневу.
"Что точно есть смысл разъяснить Еврокомиссии господину Коларжу, который позорит свой народ, страну и город, так это то, чтобы он почитал приговор Нюрнбергского трибунала, а особенно разделы "Захват Чехословакии", "Убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним" и "Преступная деятельность в Чехословакии", так как своими действиями именно он сам оскверняет историю, пытается украсть у будущих поколений знание об освободителях Праги и Чехии от фашистской чумы", — приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
1 мая, 08:00
Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы
Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник Коневу. По словам Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК России возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
13803046
75 лет Великой ПобедыГосдума РФЕврокомиссияИрина ЯроваяЧехияПрагаИван КоневВ мире
Популярные комментарии
"Девочку" обидели! Плачет и жалуется бедная!
5 мая, 14:12
Леонид 1955
37100331
Позорное и есть. Не по-людски как-то.
5 мая, 13:13
lyuda.terenteva.55
5300002
Рекомендуем
Магазин разливных напитков
В Минздраве оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Немецкий депутат назвал снос памятника Коневу в Праге варварством
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Флаг у здания посольства Украины в Москве
СМИ: на Украине националисты унизили девочку, снявшую, как срывают флаг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад Победы
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал вручение NYT  Пулитцеровской премии
Министерство иностранных дел Чешской республики
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния