В ГД назвали письмо инициатора сноса памятника Коневу в ЕК позорным

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала позорным обращение старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Как сообщило в понедельник Чешское радио, Коларж написал главе ЕК письмо, в котором заявил, что власти Праги-6 имели право демонтировать памятник: он является собственностью муниципалитета и тот может распоряжаться им в соответствии с чешскими законами.
"Памятник как собственность вместо памяти и совести — суть позорного обращения. Именно позорного, поскольку оно в еще большей степени показывает аморальность и подлость содеянного", — сказала Яровая, комментируя обращение Коларжа, в котором он назвал неадекватной реакцию в России на снос в Праге памятника маршалу Коневу.
"Что точно есть смысл разъяснить Еврокомиссии господину Коларжу, который позорит свой народ, страну и город, так это то, чтобы он почитал приговор Нюрнбергского трибунала, а особенно разделы "Захват Чехословакии", "Убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним" и "Преступная деятельность в Чехословакии", так как своими действиями именно он сам оскверняет историю, пытается украсть у будущих поколений знание об освободителях Праги и Чехии от фашистской чумы", — приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.
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Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник Коневу. По словам Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК России возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.