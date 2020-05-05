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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:57
https://ria.ru/20200505/1570984543.html
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 12 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число случаев коронавируса превысило 12 тысяч

12:57 05.05.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 12 тысяч, скончались 872 человека, следует из данных министерства здравоохранения страны.
За все время в Индонезии коронавирусом заразился 12 071 человек, за последние сутки прирост составил 484 случая, накануне индонезийский минздрав сообщал о 395 новых случаях.
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За последние 24 часа в Индонезии скончались 8 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов достигло 872.
По меньшей мере 2 197 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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