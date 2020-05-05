В Индонезии число случаев коронавируса превысило 12 тысяч

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 12 тысяч, скончались 872 человека, следует из данных министерства здравоохранения страны.
За все время в Индонезии коронавирусом заразился 12 071 человек, за последние сутки прирост составил 484 случая, накануне индонезийский минздрав сообщал о 395 новых случаях.
За последние 24 часа в Индонезии скончались 8 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов достигло 872.
По меньшей мере 2 197 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф