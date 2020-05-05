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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:21
https://ria.ru/20200505/1570984336.html
Прибывшая в Югру девушка с коронавирусом не знала о заражении до вылета
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175960_0:98:3295:1951_1036x0_80_0_0_2de7c3f4a47e2ce9113ffef728d13d98.jpg
РИА Новости

Прибывшая в Югру девушка с коронавирусом не знала о заражении до вылета

12:53 05.05.2020 (обновлено: 15:21 05.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус
Пробирка с тестом на коронавирус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая — РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка, которая прилетела самолетом из Москвы в Нижневартовск, скрыв, как сообщалось ранее, подтвержденный коронавирус, на самом деле узнала об инфекции только после прилета, уточнил во вторник заместитель главы города Николай Лукаш.
Информация о несовершеннолетней девушке, которая прилетела в Нижневартовск из Москвы с коронавирусом, однако скрыла сведения о заболевании, была озвучена в воскресенье, 3 мая, в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Как отмечал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин, налицо "халатное отношение к вопросу о самоизоляции". По его словам, пассажиры рейса, а также контактировавшие с инфицированной сотрудники аэропорта обследованы и отправлены на двухнедельную самоизоляцию.
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Перекокин подчеркивал, что эти данные направят в городское УМВД. В свою очередь, глава муниципалитета Василий Тихонов пояснил, что девушка, о которой идет речь, "не взрослая" и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей. В окружном управлении МВД сообщали РИА Новости, что в ведомство по этому факту поступили материалы из Роспотребнадзора, проводится проверка.
Как заявил Лукаш во вторник, информация, которая первоначально предоставлялась, "не совсем соответствует действительности".
"На самом деле на момент принятия решения о том, что ребенок должен был прилететь из Москвы в Нижневартовск, приобретения билета и прилета, ни ребенок, ни родители не обладали информацией о том, что у ребенка есть заболевание. Эта информация поступила родителям ребенка, когда он уже находился в Нижневартовске, и они сразу сообщили в поликлинику", — сказал замглавы города, слова которого приводятся в официальной группе муниципалитета в соцсети "ВКонтакте".
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Он добавил, что семью "взяли на контроль", проводятся "необходимые медицинские мероприятия".
Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 23 инфицированных, пятеро уже выздоровели. В целом по Югре коронавирус обнаружен у 508 человек, выздоровели 159 из них, четверо скончались. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоМоскваНижневартовск
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