Прибывшая в Югру девушка с коронавирусом не знала о заражении до вылета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая — РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка, которая прилетела самолетом из Москвы в Нижневартовск, скрыв, как сообщалось ранее, подтвержденный коронавирус, на самом деле узнала об инфекции только после прилета, уточнил во вторник заместитель главы города Николай Лукаш.

Информация о несовершеннолетней девушке, которая прилетела в Нижневартовск из Москвы с коронавирусом, однако скрыла сведения о заболевании, была озвучена в воскресенье, 3 мая, в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Как отмечал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин, налицо "халатное отношение к вопросу о самоизоляции". По его словам, пассажиры рейса, а также контактировавшие с инфицированной сотрудники аэропорта обследованы и отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

Перекокин подчеркивал, что эти данные направят в городское УМВД. В свою очередь, глава муниципалитета Василий Тихонов пояснил, что девушка, о которой идет речь, "не взрослая" и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей. В окружном управлении МВД сообщали РИА Новости, что в ведомство по этому факту поступили материалы из Роспотребнадзора, проводится проверка.

Как заявил Лукаш во вторник, информация, которая первоначально предоставлялась, "не совсем соответствует действительности".

"На самом деле на момент принятия решения о том, что ребенок должен был прилететь из Москвы Нижневартовск , приобретения билета и прилета, ни ребенок, ни родители не обладали информацией о том, что у ребенка есть заболевание. Эта информация поступила родителям ребенка, когда он уже находился в Нижневартовске, и они сразу сообщили в поликлинику", — сказал замглавы города, слова которого приводятся в официальной группе муниципалитета в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что семью "взяли на контроль", проводятся "необходимые медицинские мероприятия".

Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 23 инфицированных, пятеро уже выздоровели. В целом по Югре коронавирус обнаружен у 508 человек, выздоровели 159 из них, четверо скончались. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.