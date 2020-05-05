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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:51
https://ria.ru/20200505/1570984163.html
Во Владимирской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_0:70:2570:1516_1036x0_80_0_0_0e7885f49301c9f1913f3f7cb49a387f.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

12:51 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло с семи до 12, сообщает во вторник администрация региона.
По данным на утро вторника, на территории Владимирской области зарегистрированы 944 случая COVID-19. Семь человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 37 пациентов.
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"За период наблюдения отмечено 12 летальных случаев. 43 пациента с новой коронавирусной инфекцией выздоровели", - говорится в сообщении.
Подробности по новым летальным случаям власти не сообщают.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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