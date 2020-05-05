Во Владимирской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло с семи до 12, сообщает во вторник администрация региона.
По данным на утро вторника, на территории Владимирской области зарегистрированы 944 случая COVID-19. Семь человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 37 пациентов.
"За период наблюдения отмечено 12 летальных случаев. 43 пациента с новой коронавирусной инфекцией выздоровели", - говорится в сообщении.
Подробности по новым летальным случаям власти не сообщают.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф