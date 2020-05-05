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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:50
https://ria.ru/20200505/1570984105.html
В Бельгии за сутки жертвами коронавируса стали 97 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки жертвами коронавируса стали 97 человек

12:50 05.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки в результате коронавирусной инфекции скончались 97 заболевших, общее число умерших от COVID-19 составляет 8016 человек, говорится в сообщении кризисного центра минздрава королевства.
Бельгийские власти также сообщили о 242 новых случаях заражения коронавирусом, 84 человека были госпитализированы.
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Накануне власти информировали о 361 новом случае заражения коронавирусом и 80 скончавшихся. Общее число заболевших с момента начала вспышки на сегодня составляет 50 509.
В бельгийских больницах остаются более трех тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 646 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.
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