В Бельгии за сутки жертвами коронавируса стали 97 человек

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки в результате коронавирусной инфекции скончались 97 заболевших, общее число умерших от COVID-19 составляет 8016 человек, говорится в сообщении кризисного центра минздрава королевства.

Бельгийские власти также сообщили о 242 новых случаях заражения коронавирусом, 84 человека были госпитализированы.

Накануне власти информировали о 361 новом случае заражения коронавирусом и 80 скончавшихся. Общее число заболевших с момента начала вспышки на сегодня составляет 50 509.

В бельгийских больницах остаются более трех тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 646 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.