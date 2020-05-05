Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад Победы

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза (Советского – ред.), приехать в Минск", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По мнению Лукашенко, правильно было бы собраться именно в Белоруссии. "Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас", - заявил он.

Вместе с тем президент высказал мнение, что некоторые лидеры могут не принять приглашение даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо сохранить лицо. "Ввели же карантин, комендантский час (в своих странах – ред.) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...", - заметил Лукашенко.

Он также выразил мнение, что пандемия коронавируса COVID-19, в том числе, используется в качестве фактора в большой политике. "А то ли еще будет после того, как она закончится", - добавил глава республики.

Ранее Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) рекомендовала Минску из-за пандемии коронавируса COVID-19 принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее, Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по последней информации, число случаев COVID-19 достигло 18,35 тысячи, в том числе скончались более 100 человек. В среднем в последн