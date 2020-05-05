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2020-05-05T15:04
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Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад Победы
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РИА Новости

Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад Победы

12:47 05.05.2020 (обновлено: 15:04 05.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приглашает глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать в Минск на парад Победы, который состоится 9 мая.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза (Советского – ред.), приехать в Минск", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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По мнению Лукашенко, правильно было бы собраться именно в Белоруссии. "Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас", - заявил он.
Вместе с тем президент высказал мнение, что некоторые лидеры могут не принять приглашение даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо сохранить лицо. "Ввели же карантин, комендантский час (в своих странах – ред.) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...", - заметил Лукашенко.
Он также выразил мнение, что пандемия коронавируса COVID-19, в том числе, используется в качестве фактора в большой политике. "А то ли еще будет после того, как она закончится", - добавил глава республики.
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Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Минску из-за пандемии коронавируса COVID-19 принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее, Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по последней информации, число случаев COVID-19 достигло 18,35 тысячи, в том числе скончались более 100 человек. В среднем в последн
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗМинскБелоруссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Молодец, Батька! Уважаю!
5 мая, 13:12
Владимир Ф. Быченков
145102053
Батька красавец! 😁 Вот и посмотрим, кто настоящий патриот, а кто настоящий лицемер! 😁 😁 😁
5 мая, 13:35
Л Лев Правдин
28000036
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