Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:39
https://ria.ru/20200505/1570983504.html
В Самарской области умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В Самарской области умер шестой пациент с коронавирусом

12:39 05.05.2020
2971
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Тридцатичетырехлетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, у него были сопутствующие заболевания эндокринной системы, это шестой случай смерти с COVID-19 в регионе, сообщил во вторник областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Во вторник федеральный оперштаб проинформировал, что за сутки в России умерли 95 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
5 мая, 12:17Распространение нового коронавируса
В Вологодской области умер первый пациент с коронавирусом
"Скончались шестеро, в том числе скончался пациент 34 лет, страдавший сопутствующими заболеваниями эндокринной системы", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным оперштаба, в Самарской области за сутки выявлены еще 17 случаев заболевания COVID-19. В частности, 12 человек заразились от ранее заболевших, коронавирус также подтвердился у пяти человек, поступивших с ОРВИ или пневмонией.
Всего в Самарской области подтверждено 595 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 64 человека, шестеро скончались.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
201410
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
Рекомендуем
ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
Число жертв ДТП в Самарской области выросло до шести
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Пожар в Самаре
В Самаре локализовали крупный пожар
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В Самарской области еще три пациента вылечились от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
В Самарской области восемь человек вылечились от COVID-19
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Медицинские работники в Санкт-Петербурге
В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика
ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
В Самарской области пять человек погибли в ДТП
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 82
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Пожар в Самаре
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Вологодской области умер первый пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния