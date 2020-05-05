В Самарской области умер шестой пациент с коронавирусом

Во вторник федеральный оперштаб проинформировал, что за сутки в России умерли 95 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

Кроме того, по данным оперштаба, в Самарской области за сутки выявлены еще 17 случаев заболевания COVID-19. В частности, 12 человек заразились от ранее заболевших, коронавирус также подтвердился у пяти человек, поступивших с ОРВИ или пневмонией.