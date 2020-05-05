В Самарской области умер шестой пациент с коронавирусом

САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Тридцатичетырехлетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, у него были сопутствующие заболевания эндокринной системы, это шестой случай смерти с COVID-19 в регионе, сообщил во вторник областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Во вторник федеральный оперштаб проинформировал, что за сутки в России умерли 95 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Скончались шестеро, в том числе скончался пациент 34 лет, страдавший сопутствующими заболеваниями эндокринной системы", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным оперштаба, в Самарской области за сутки выявлены еще 17 случаев заболевания COVID-19. В частности, 12 человек заразились от ранее заболевших, коронавирус также подтвердился у пяти человек, поступивших с ОРВИ или пневмонией.
Всего в Самарской области подтверждено 595 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 64 человека, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф