В Подмосковье за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

Накануне оперштаб сообщал о 111 скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 15 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек", - говорится в сообщении.