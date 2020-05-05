В Подмосковье за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье достигло 127 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне оперштаб сообщал о 111 скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 15 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек", - говорится в сообщении.
Прирост за сутки заболевших в регионе составил 822 новых случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.