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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:44
https://ria.ru/20200505/1570983478.html
В Подмосковье за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570746802_0:0:2952:1662_1036x0_80_0_0_7a9dae7a221a06c14a3b0f6c9aab2e9c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

12:39 05.05.2020 (обновлено: 12:44 05.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье достигло 127 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне оперштаб сообщал о 111 скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье.
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"Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 15 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек", - говорится в сообщении.
Прирост за сутки заболевших в регионе составил 822 новых случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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