В столицах Европы создают условия для отказа от личных автомобилей

Велосипедист на одной из улиц Милана

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европейские города, включая Париж, Берлин и Милан, планируют стать более дружелюбными к пешеходам и велосипедам после пандемии, Европейские города, включая Париж, Берлин и Милан, планируют стать более дружелюбными к пешеходам и велосипедам после пандемии, сообщает Lonely Planet.

В Париже создано 65 километров новых велосипедных дорожек по всему городу. Это часть "Плана Вело", придуманного мэром Анн Идальго еще до кризиса из-за коронавируса. Согласно ему к 2024 году французская столица должна стать более дружественной к велосипедистам. Но теперь реализация проекта ускорилась.

Выделено 20 миллионов евро для стимуляции людей переходить с частных автомобилей на велосипеды. Власти Парижа также запретили въезд на частных автомобилях на Рю де Риволи, одну из самых оживленных транспортных магистралей города. Она открыта только для велосипедов, общественного транспорта и скорой помощи.

Берлин предпринимает аналогичные шаги, организуя временные велодорожки, чтобы помочь людям поддерживать социальную дистанцию.

В Милане действует план Strade Aperte (Открытые улицы). Он предусматривает перераспределение 35 километров городских улиц для велосипедистов и пешеходов.