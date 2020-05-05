В столицах Европы создают условия для отказа от личных автомобилей

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европейские города, включая Париж, Берлин и Милан, планируют стать более дружелюбными к пешеходам и велосипедам после пандемии, сообщает Lonely Planet.
В Париже создано 65 километров новых велосипедных дорожек по всему городу. Это часть "Плана Вело", придуманного мэром Анн Идальго еще до кризиса из-за коронавируса. Согласно ему к 2024 году французская столица должна стать более дружественной к велосипедистам. Но теперь реализация проекта ускорилась.
Выделено 20 миллионов евро для стимуляции людей переходить с частных автомобилей на велосипеды. Власти Парижа также запретили въезд на частных автомобилях на Рю де Риволи, одну из самых оживленных транспортных магистралей города. Она открыта только для велосипедов, общественного транспорта и скорой помощи.
Берлин предпринимает аналогичные шаги, организуя временные велодорожки, чтобы помочь людям поддерживать социальную дистанцию.
В Милане действует план Strade Aperte (Открытые улицы). Он предусматривает перераспределение 35 километров городских улиц для велосипедистов и пешеходов.
Сокращение числа автомобилей на дорогах Европы с момента введения в действие ограничительных мер из-за коронавируса оказало положительное влияние на окружающую среду и здоровье населения. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, улучшение качества воздуха за последний месяц привело к снижению смертности от загрязнения в Европе.