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Туризм
2020-05-05T18:07
https://ria.ru/20200505/1570983458.html
В столицах Европы создают условия для отказа от личных автомобилей
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РИА Новости

В столицах Европы создают условия для отказа от личных автомобилей

18:07 05.05.2020
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© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкВелосипедист на одной из улиц Милана
Велосипедист на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европейские города, включая Париж, Берлин и Милан, планируют стать более дружелюбными к пешеходам и велосипедам после пандемии, сообщает Lonely Planet.
В Париже создано 65 километров новых велосипедных дорожек по всему городу. Это часть "Плана Вело", придуманного мэром Анн Идальго еще до кризиса из-за коронавируса. Согласно ему к 2024 году французская столица должна стать более дружественной к велосипедистам. Но теперь реализация проекта ускорилась.
Выделено 20 миллионов евро для стимуляции людей переходить с частных автомобилей на велосипеды. Власти Парижа также запретили въезд на частных автомобилях на Рю де Риволи, одну из самых оживленных транспортных магистралей города. Она открыта только для велосипедов, общественного транспорта и скорой помощи.
Берлин предпринимает аналогичные шаги, организуя временные велодорожки, чтобы помочь людям поддерживать социальную дистанцию.
В Милане действует план Strade Aperte (Открытые улицы). Он предусматривает перераспределение 35 километров городских улиц для велосипедистов и пешеходов.
Сокращение числа автомобилей на дорогах Европы с момента введения в действие ограничительных мер из-за коронавируса оказало положительное влияние на окружающую среду и здоровье населения. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, улучшение качества воздуха за последний месяц привело к снижению смертности от загрязнения в Европе.
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