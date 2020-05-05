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2020-05-05T12:35
https://ria.ru/20200505/1570983317.html
РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях
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РИА Новости

РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях

12:35 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраница информационного агентства "РИА Новости" в социальной сети Facebook
Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Страница информационного агентства "РИА Новости" в социальной сети Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — новостной портал РИА Новости — 17-й месяц подряд возглавляет рейтинг цитируемости русскоязычных СМИ в социальных сетях по версии компании Brand Analytics.
Доля ссылок на материалы РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок в апреле составила 5,2%, а индекс цитируемости — 531 134. В пятерку лидеров вошли также РБК (3,7% и 376 068), "Комсомольская правда" (3,7% и 370 125), ТАСС (3,4% и 346 475) и "Московский комсомолец" (3,1% и 309 311). В первую сотню рейтинга попали еще два ресурса МИА "Россия сегодня": Украина.ру, занявшая 76-е место (0,5% и 46 802), и ИноСМИ.ру (91-е место, 0,4% и 35 991).
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Доля конкретного издания — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.
Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в апреле в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 7 321 688, установив новый рекорд за все время наблюдения. За ним следуют Яндекс.Дзен (3 180 259), Новости@Mail.ru (287 442) и Рамблер/Новости (193 753).
Для составления рейтингов "Топ-платформ" и "Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов" было проанализировано 2,58 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в апреле 2020 года, содержащих 2,1 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 256 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
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Brand Analytics — лидирующая на рынке СНГ система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. Победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2018.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.
Украина.ру — информационно-аналитическое интернет-издание, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался в 2014 году как сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.
ИноСМИ — интернет-проект, специализирующийся на переводе на русский язык и публикации наиболее интересных материалов зарубежных. Служит "окном в мир" для русскоязычных читателей, рассказывает о точке зрения международных экспертов и лидеров мнений на ключевые процессы в обществе, освещает глобальные мировые тренды. ИноСМИ ставит перед собой просветительские и образовательные цели, способствуя улучшению понимания международных процессов в многополярном мире.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА НовостиРИА Новости СпортРИА Новости НедвижимостьПраймРИА РейтингИноСМИСоциальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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