РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — новостной портал РИА Новости — 17-й месяц подряд возглавляет Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — новостной портал РИА Новости — 17-й месяц подряд возглавляет рейтинг цитируемости русскоязычных СМИ в социальных сетях по версии компании Brand Analytics.

Доля ссылок на материалы РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок в апреле составила 5,2%, а индекс цитируемости — 531 134. В пятерку лидеров вошли также РБК (3,7% и 376 068), "Комсомольская правда" (3,7% и 370 125), ТАСС (3,4% и 346 475) и "Московский комсомолец" (3,1% и 309 311). В первую сотню рейтинга попали еще два ресурса МИА "Россия сегодня": Украина.ру, занявшая 76-е место (0,5% и 46 802), и ИноСМИ.ру (91-е место, 0,4% и 35 991).

Доля конкретного издания — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.

Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в апреле в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 7 321 688, установив новый рекорд за все время наблюдения. За ним следуют Яндекс.Дзен (3 180 259), Новости@Mail.ru (287 442) и Рамблер/Новости (193 753).

Для составления рейтингов "Топ-платформ" и "Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов" было проанализировано 2,58 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в апреле 2020 года, содержащих 2,1 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 256 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Brand Analytics — лидирующая на рынке СНГ система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. Победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2018.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.

Украина.ру — информационно-аналитическое интернет-издание, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался в 2014 году как сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.