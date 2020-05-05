Спрос на международные поездки не возобновится до 2023 года

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания "Экономика туризма", специализирующаяся на консалтинге, прогнозирует, что мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года, Компания "Экономика туризма", специализирующаяся на консалтинге, прогнозирует, что мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года, сообщает The Associated Press.

"Требуется время, чтобы люди избавились от страха", — говорит Махмуд Хадхуд, основатель египетской туркомпании, который прогнозирует, что иностранные туристы начнут возвращаться в страну до сентября.

На прошлой неделе две гостиничных сети и сайт бронирования жилья объявили о расширении процедур санитарной очистки в своих объектах по всему миру, чтобы успокоить путешественников. В парке развлечений в Орландо, штат Флорида, США, специалисты придумывают, как увеличить пространство между посетителями американских горок.

Гэри Таландер, управляющий директор курорта на Кейп-Коде (США), сказал, что планируется много изменений, включая регистрацию гостей по мобильным телефонам, возможность отказаться от обслуживания номеров и увеличение обеденного времени, чтобы уменьшить число людей в ресторанах.

Многие курорты предполагают, что поведение путешественников изменится. Например, в Ассоциации тайских турагентов уверены, что все больше людей будут приезжать небольшими группами или искать индивидуальные туры.

Андер Фуэнтес, который работает гидом в испанской провинции Гранада, считает, что туристы переместятся с многолюдных пляжей на более тихие горные курорты. Он надеется, что это станет возможностью для развития нового вида туризма. Поездки, по его мнению, в Испании возобновятся к середине августа.

В Италии, по словам Марко Мичиелли, владельца гостиницы, расположенной недалеко от Венеции, часть отельеров предпочли бы вновь открыться в следующем году, а не обслуживать гостей этим летом с персоналом в масках.