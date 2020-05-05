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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:11
https://ria.ru/20200505/1570982955.html
Власти Гонконга снимут часть карантинных ограничений
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РИА Новости

Власти Гонконга снимут часть карантинных ограничений

12:27 05.05.2020 (обновлено: 14:11 05.05.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Власти Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической обстановки приняли решение снять значительную часть ограничений, введенных ранее из-за COVID-19, сообщает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK.
Начиная с 8 мая вернуться к работе смогут бары, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты и массажные салоны, вместе с тем, некоторые ограничения на определенные виды деятельности (какие именно, не указано – ред.) для них останутся в силе до 21 мая. С 27 мая к занятиям вернутся ученики старших классов, ученики средних классов вернутся к учебе 8 июня, а начальные классы и старшие группы детсадов – 15 июня.
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Жители Гонконга с пятницы смогут собираться группами, но пока не более 8 человек. В ресторанах и кафе, например, будет позволено сидеть группой из 8 человек, ранее допускалось только 4. Вместе с тем, в кафе и ресторанах пока запрещено ставить столики ближе, чем на 1,5 метра друг к другу.
Владельцам караоке и ночных клубов придется подождать еще 2 недели, так как им работать пока не разрешают. Бары хоть и откроются в пятницу, но в них пока запрещены любые живые выступления и танцы.
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Власти Гонконга ввели ограничения 29 марта на 2 недели, но потом продлили его до 23 апреля, далее - до 7 мая включительно. В марте власти также ввели обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы, а с 25 марта запретили въезд иностранцам, это же правило коснулось и жителей континентальной части Китая, Макао и Тайваня, если они были за границей в последние две недели.
Согласно последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, в Гонконге выявлены 1040 случаев заражения, из них четыре человека скончались, 900 выздоровели.
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