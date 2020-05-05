В Красноярском крае число умерших с коронавирусом выросло до 12

КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Количество умерших в результате заражения коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Красноярском крае до 12 человек, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За прошедшие сутки в Красноярске скончался пожилой мужчина. Общее число летальных случаев 12", - сказала представитель минздрава.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, в крае зарегистрировано всего 868 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 42 территориях края. За последние сутки зарегистрировано 45 случаев заболевания. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф