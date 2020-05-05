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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:24
https://ria.ru/20200505/1570982905.html
В Красноярском крае число умерших с коронавирусом выросло до 12
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае число умерших с коронавирусом выросло до 12

12:24 05.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Количество умерших в результате заражения коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Красноярском крае до 12 человек, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За прошедшие сутки в Красноярске скончался пожилой мужчина. Общее число летальных случаев 12", - сказала представитель минздрава.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, в крае зарегистрировано всего 868 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 42 территориях края. За последние сутки зарегистрировано 45 случаев заболевания. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях края.
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