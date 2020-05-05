В Красноярском крае число умерших с коронавирусом выросло до 12

"За прошедшие сутки в Красноярске скончался пожилой мужчина. Общее число летальных случаев 12", - сказала представитель минздрава.

По данным регионального главка Роспотребнадзора, в крае зарегистрировано всего 868 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 42 территориях края. За последние сутки зарегистрировано 45 случаев заболевания. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях края.