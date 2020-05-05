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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:20
https://ria.ru/20200505/1570982746.html
В Курской области число случаев коронавируса превысило тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:435:2047:1586_1036x0_80_0_0_93e1a860815e18ce9c99346efa8ba17c.jpg
РИА Новости

В Курской области число случаев коронавируса превысило тысячу

12:20 05.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Курской области выросло до 1062 после того, как в минувшие сутки подтвердились диагнозы у 65 человек, сообщила администрация региона.
"По данным оперативного штаба на 5 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1062 (+65) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением находятся 880 пациентов.
Выросло число выписавшихся – до 176 человек.
Всего выписаны 176 (+42) пациентов. Скончались в области с начала пандемии шесть пациентов.
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