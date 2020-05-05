В Курской области число случаев коронавируса превысило тысячу

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Курской области выросло до 1062 после того, как в минувшие сутки подтвердились диагнозы у 65 человек, сообщила администрация региона.
"По данным оперативного штаба на 5 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1062 (+65) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением находятся 880 пациентов.
Выросло число выписавшихся – до 176 человек.
Всего выписаны 176 (+42) пациентов. Скончались в области с начала пандемии шесть пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф