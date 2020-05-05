В Вологодской области умер первый пациент с коронавирусом

"Я выражаю соболезнование всем родным и близким скончавшейся пациентки. Этот трагический случай еще раз доказывает, с какой смертельно опасной угрозой мы с вами столкнулись. Вирус не щадит никого: ни молодых, ни стариков. Поэтому сейчас очень важно всем нам приложить все усилия, чтобы сдержать распространение инфекции: соблюдать масочный режим, без острой необходимости не выходить из дома и ограничить круг контактов, быть максимально собранными, дисциплинированными и ответственными", - сказал Кувшинников, чьи слова приводятся в сообщении.