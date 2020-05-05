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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:17
https://ria.ru/20200505/1570982650.html
В Вологодской области умер первый пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Вологодской области умер первый пациент с коронавирусом

12:17 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о смерти пациента с коронавирусом в регионе, где, по данным областного оперштаба, ранее не было зафиксировано летальных случаев.

"Добрый день, актуальная информация на 5 мая. У нас 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки 6 новых случаев… Выздоровевших – 82 (+5)… Погибших – 1 (Великоустюгский район)", - написал Кувшинников во вторник на своей официальной странице "ВКонтакте".

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Мэр Череповца Вадим Германов "ВКонтакте" уточнил в свою очередь, что скончалась 67-летняя жительница Великого Устюга. "Последние 10 дней пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находилась в медикаментозной коме", – рассказал он, выразив соболезнования родным и близким умершей женщины.
Как уточнила пресс-служба областного правительства, окончательная причина смерти женщины будет установлена "чуть позже". По данным региональных властей, помимо коронавирусной инфекции у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, в числе которых артериальная гипертензия и сахарный диабет.
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"Я выражаю соболезнование всем родным и близким скончавшейся пациентки. Этот трагический случай еще раз доказывает, с какой смертельно опасной угрозой мы с вами столкнулись. Вирус не щадит никого: ни молодых, ни стариков. Поэтому сейчас очень важно всем нам приложить все усилия, чтобы сдержать распространение инфекции: соблюдать масочный режим, без острой необходимости не выходить из дома и ограничить круг контактов, быть максимально собранными, дисциплинированными и ответственными", - сказал Кувшинников, чьи слова приводятся в сообщении.
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