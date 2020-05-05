В Вологодской области умер первый пациент с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о смерти пациента с коронавирусом в регионе, где, по данным областного оперштаба, ранее не было зафиксировано летальных случаев.
"Добрый день, актуальная информация на 5 мая. У нас 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки 6 новых случаев… Выздоровевших – 82 (+5)… Погибших – 1 (Великоустюгский район)", - написал Кувшинников во вторник на своей официальной странице "ВКонтакте".
Мэр Череповца Вадим Германов "ВКонтакте" уточнил в свою очередь, что скончалась 67-летняя жительница Великого Устюга. "Последние 10 дней пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находилась в медикаментозной коме", – рассказал он, выразив соболезнования родным и близким умершей женщины.
Как уточнила пресс-служба областного правительства, окончательная причина смерти женщины будет установлена "чуть позже". По данным региональных властей, помимо коронавирусной инфекции у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, в числе которых артериальная гипертензия и сахарный диабет.
"Я выражаю соболезнование всем родным и близким скончавшейся пациентки. Этот трагический случай еще раз доказывает, с какой смертельно опасной угрозой мы с вами столкнулись. Вирус не щадит никого: ни молодых, ни стариков. Поэтому сейчас очень важно всем нам приложить все усилия, чтобы сдержать распространение инфекции: соблюдать масочный режим, без острой необходимости не выходить из дома и ограничить круг контактов, быть максимально собранными, дисциплинированными и ответственными", - сказал Кувшинников, чьи слова приводятся в сообщении.
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