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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-05T12:10
https://ria.ru/20200505/1570982259.html
Россия и Турция провели восьмое патрулирование в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753532_0:19:1280:739_1036x0_80_0_0_32c070b85b53cfb20da1b9dced9234bc.jpg
РИА Новости

Россия и Турция провели восьмое патрулирование в Идлибе

12:10 05.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования в Идлибе
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования в Идлибе
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в фотобанк
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования в Идлибе. Архивное фото
СЕРАКАБ (СИРИЯ), 5 мая - РИА Новости. Российские и турецкие военные во вторник провели в сирийском Идлибе восьмое совместное патрулирование трассы М-4, протяженность маршрута была увеличена в два раза, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, 5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута была увеличена в два раза больше предыдущих патрулей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к совместному патрулированию от РФ привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Кроме того, движение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года, шестое – 28 апреля 2020 года, седьмое – 30 апреля 2020 года.
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