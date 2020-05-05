Россия и Турция провели восьмое патрулирование в Идлибе

"В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, 5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута была увеличена в два раза больше предыдущих патрулей", - говорится в сообщении.