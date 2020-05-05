Россия и Турция провели восьмое патрулирование в Идлибе

"В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, 5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута была увеличена в два раза больше предыдущих патрулей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к совместному патрулированию от РФ привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Кроме того, движение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года, шестое – 28 апреля 2020 года, седьмое – 30 апреля 2020 года.
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