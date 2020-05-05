Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора

"У врача Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, который с признаками ОРВИ находился на больничном листе дома, был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция… Согласно предписанию управления, первый корпус больницы переведен в режим работы обсерватора на 14 дней", - сказал представитель пресс-службы.

"У медицинского персонала и пациентов взяты необходимые анализы. 21 человек госпитализирован в Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в корпусе проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, для пациентов и сотрудников учреждения обеспечиваются условия пребывания, в том числе горячее питание. Отделения больницы, расположенные в других корпусах, продолжают работу в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.