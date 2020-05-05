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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:08
https://ria.ru/20200505/1570982198.html
Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826821_0:0:2941:1654_1036x0_80_0_0_aaf499e65aa42e5e1c810de18d9d8020.jpg
РИА Новости

Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора

12:08 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Корпус самарской больницы имени Пирогова переведен в режим работы обсерватора из-за коронавируса у врача, еще у 21 пациента и медика подозревают COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"У врача Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, который с признаками ОРВИ находился на больничном листе дома, был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция… Согласно предписанию управления, первый корпус больницы переведен в режим работы обсерватора на 14 дней", - сказал представитель пресс-службы.
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"У медицинского персонала и пациентов взяты необходимые анализы. 21 человек госпитализирован в Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что в корпусе проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, для пациентов и сотрудников учреждения обеспечиваются условия пребывания, в том числе горячее питание. Отделения больницы, расположенные в других корпусах, продолжают работу в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.
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