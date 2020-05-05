Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора

САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Корпус самарской больницы имени Пирогова переведен в режим работы обсерватора из-за коронавируса у врача, еще у 21 пациента и медика подозревают COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"У врача Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, который с признаками ОРВИ находился на больничном листе дома, был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция… Согласно предписанию управления, первый корпус больницы переведен в режим работы обсерватора на 14 дней", - сказал представитель пресс-службы.
Заболевший врач госпитализирован в специализированную больницу, проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц.
"У медицинского персонала и пациентов взяты необходимые анализы. 21 человек госпитализирован в Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в корпусе проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, для пациентов и сотрудников учреждения обеспечиваются условия пребывания, в том числе горячее питание. Отделения больницы, расположенные в других корпусах, продолжают работу в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.
В Самарской области подтверждены 595 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 64 человека, шестеро скончались.
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