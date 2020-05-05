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2020-05-05T12:04
https://ria.ru/20200505/1570982080.html
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию
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РИА Новости

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию

12:04 05.05.2020
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© REUTERS / David W CernyДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, инициировавший демонтаж в чешской столице памятника маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с жалобой на Россию.

Претензии

Коларж, по информации Чешского радио, назвал реакцию Москвы на снятие памятника с пьедестала неадекватной и вмешательством во внутренние дела как Праги-6, так и всей республики. 
Российское посольство и представителей страны он обвинил в призывах к физической ликвидации тех, кто имел отношение к отстранению памятника. Также он пожаловался на то, что россияне обзывают местные власти нацистами.
"Лично я назван их официальными представителями "гауляйтером" (нацистское партийное звание. — Прим. ред.)...", — сказал он.
Староста отметил и то, что Москва обвиняет западные страны в фальсификации и переписывании истории и якобы ведет против Евросоюза гибридную войну.
"Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю Вас, чтобы Вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо", — говорится в письме Коларжа.
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Позиция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не понимает и не приемлет действия по демонтажу памятников советским воинам.

"Мы сожалеем в этой связи и мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным - восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или - если это потребуется - на русской земле".

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Дмитрий Песков
Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник.
Он напомнил, что СССР заплатил за освобождение Европы от нацизма огромную цену. В ходе одной лишь Пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских граждан, которые боролись за свободу и независимость чешского народа. Поэтому Россия не может оставаться безучастной в ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов, отметил министр.
Позднее Следственный комитет завел дело по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
27 апреля, 21:25
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Снос памятника

Памятник легендарному советскому полководцу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.
В сентябре 2019 года власти Праги-6 решили перенести монумент или передать частным владельцам. Третьего апреля памятник сняли с постамента.
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75 лет Великой ПобедыЧехияПрагаИван КоневВ мире
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