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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:04
https://ria.ru/20200505/1570982002.html
В Брянской области умер четырнадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Брянской области умер четырнадцатый пациент с коронавирусом

12:04 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 5 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус в Брянской области выросло до 14, после того как за минувшие сутки стало известно о двух новых случаях, сообщает правительство региона.
"По информации оперативного штаба, 14 человек скончались от COVID-19. Двое из них, женщина 1964 года рождения и мужчина 1941 года рождения, умерли за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти людей не удалось.
С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1287 человек. На областной центр приходятся 626 случаев заболевания, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 126 человек.
Сообщается также о 313 выздоровевших. Проведены более 17 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
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