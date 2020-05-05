В Брянской области умер четырнадцатый пациент с коронавирусом

БРЯНСК, 5 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус в Брянской области выросло до 14, после того как за минувшие сутки стало известно о двух новых случаях, сообщает правительство региона.
"По информации оперативного штаба, 14 человек скончались от COVID-19. Двое из них, женщина 1964 года рождения и мужчина 1941 года рождения, умерли за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти людей не удалось.
С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1287 человек. На областной центр приходятся 626 случаев заболевания, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 126 человек.
Сообщается также о 313 выздоровевших. Проведены более 17 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф