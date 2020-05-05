Эксперт рассказал, как организовать удаленку в условиях самоизоляции

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уединенное пространство, таск-трекеры и постоянная коммуникация с коллегами помогут россиянам организовать себя и комфортно работать из дома в период самоизоляции, заявил РИА Новости основатель и глава компании JivoSite Тимур Валишев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим в России в конце марта до 30 апреля был введен режим нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома только по необходимости. Во вторник, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая включительно.

По словам Валишева, режим самоизоляции познакомил многих сотрудников с форматом удаленной работы. "Хоум-офис позволяет работать в комфортной домашней обстановке и не тратить силы на дорогу. Однако удаленка может стать испытанием для тех, кто не может организовать себя и свое рабочее пространство", - указал он.

По словам эксперта, работать на удаленке будет тяжело тем, у кого дома большая семья и дети, которые могут постоянно отвлекать, нарушая рабочий распорядок. "Чтобы полностью погрузиться в рабочий процесс, необходимо создать себе уединенное рабочее место. Изолируйтесь в отдельной комнате, которая станет кабинетом на время карантина. Идеально, если комната закрывается на ключ, тогда точно никто не потревожит. Кроме самого места и пространства работы очень важен режим дня, чтобы оставаться продуктивным. Четко выстроенный режим поможет сохранять эффективность и работоспособность. Разграничение дня на отдых и работу помогает сохранять баланс и избежать выгорания", - считает он.

"Работая из дома, сложнее "держать руку на пульсе" всех рабочих проектов. Отслеживать актуальный статус и распределять задачи между командой помогут специальные программы — таск-трекеры. Самые популярные из них — Asana, Jira, Trello. Разбивка больших целей на маленькие шаги помогает ускорить их достижение, а для тех, кому сложно держать все в голове, поможет помнить о важных задачах", - отметил он.

Эксперт также советует постоянно находиться на связи со своими коллегами, особенно из своего отдела или проекта. "Во-первых, так вы остаетесь в курсе всех дел компании, во-вторых, на удаленке очень просто стать отшельником и одиночкой. Отличной традицией станут планерки по видеосвязи, чаепития с коллегами и даже зарядка по утрам. Это помогает здорово сплотить команду и поднять корпоративный дух", - пояснил он.