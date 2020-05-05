На Ямале число новых случаев COVID-19 вторые сутки превышает сто

Оперштаб сообщал в понедельник о 103 выявленных за сутки заболевших, из которых 89 - рабочие с нефтегазовых месторождений, обслуживающие их предприятий и строительных фирм. На них, согласно данным властей региона, приходятся две трети случаев коронавируса на Ямале.

"По состоянию на 5 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период подтверждено 820 случаев COVID-19... В целом 5 мая на месторождениях и производственных объектах округа 86 новых случаев заболевания COVID-19, всего - 584 случая", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на работников организаций в районе Нового Уренгоя приходится уже 247 инфицированных. В региональных СМИ появлялась информация со ссылкой на источники, что один из новоуренгойских очагов коронавируса связан с предприятием "Газпром добыча Уренгой", однако в компании официально заявили, что эти сведения недостоверны и не соответствуют действительности.