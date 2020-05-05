На Ямале число новых случаев COVID-19 вторые сутки превышает сто

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе вторые сутки подряд превышает 100, прирост по-прежнему связан с выявлением инфекции у рабочих с месторождений и предприятий ТЭК, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.
Оперштаб сообщал в понедельник о 103 выявленных за сутки заболевших, из которых 89 - рабочие с нефтегазовых месторождений, обслуживающие их предприятий и строительных фирм. На них, согласно данным властей региона, приходятся две трети случаев коронавируса на Ямале.
"По состоянию на 5 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период подтверждено 820 случаев COVID-19... В целом 5 мая на месторождениях и производственных объектах округа 86 новых случаев заболевания COVID-19, всего - 584 случая", - говорится в сообщении.
Большая часть новых заболевших - 66 человек - приходятся на два очага инфекции, выявленных ранее на предприятиях около Нового Уренгоя и в Ямальском районе, где в основном трудятся вахтовики. Еще один очаг развивается в строительной организации в Салехарде, где коронавирус нашли у 24 человек. Замгубернатора Ямала Татьяна Бучкова, чьи слова приводит окружной штаб, пояснила, что люди приезжие, все живут в одном общежитии. "Обследован полностью весь коллектив. Отсюда и новые случаи. Очаг находится под контролем", - подчеркнула она.
В свою очередь, на работников организаций в районе Нового Уренгоя приходится уже 247 инфицированных. В региональных СМИ появлялась информация со ссылкой на источники, что один из новоуренгойских очагов коронавируса связан с предприятием "Газпром добыча Уренгой", однако в компании официально заявили, что эти сведения недостоверны и не соответствуют действительности.
Крупный очаг коронавируса в Ямальском районе ранее выявили в Сабетте, где находятся крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа, международный аэропорт и одноименный вахтовый поселок. Всего на предприятиях ТЭК в Ямальском районе COVID-19 обнаружен у 279 работников, сколько из них приходится на Сабетту - не уточняется. При этом оперштаб сообщил во вторник, что 23 вахтовика из вахтового поселка накануне были госпитализированы в больницы Ноябрьска, у десяти уже подтвердилась инфекция.
Рабочие с месторождений дают основной прирост заболевших на Ямале вторую неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики. С тех пор практически ежедневно число инфицированных рабочих предприятий ТЭК превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов продлил режим обязательной самоизоляции в регионе по 11 мая включительно.
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