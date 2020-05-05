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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:55
https://ria.ru/20200505/1570981637.html
В Белоруссии заключенным разрешили видеозвонки вместо свиданий
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253347_0:312:3000:2000_1036x0_80_0_0_28e69e7edec22c5cc14686305049f4e6.jpg
РИА Новости

В Белоруссии заключенным разрешили видеозвонки вместо свиданий

11:55 05.05.2020
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© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр Минской исправительной колонии
Охранный периметр Минской исправительной колонии
© РИА Новости / Иван Руднев
Охранный периметр Минской исправительной колонии. Архивное фото
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Заключенным в Белоруссии из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 временно приостановили предоставление личных свиданий, а в качестве компенсации разрешили делать больше телефонных звонков, а также общаться с близкими посредством видеосвязи, сообщил во вторник глава МВД республики Юрий Караев.
"Временно приостановлено предоставление свиданий с сохранением их количества. В качестве компенсирующей меры максимально расширена практика предоставления возможности телефонных разговоров. Там, где есть обучающие классы, организованы видеозвонки, чтобы заключенные не чувствовали себя покинутыми", - цитирует Караева Sputnik Беларусь.
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По словам главы МВД, для осужденных предусмотрены дополнительные продуктовые передачи весом до десяти килограммов, "витамины, лук, чеснок не ограничены", а также овощи.
Кроме того, Караев рассказал, что к настоящему времени из спецконтингента коронавирус выявлен у двух человек - в учреждениях открытого типа, из тех, кто ходит на работу в гражданские учреждения, но "это не офицеры и не наш персонал". "Один уже выздоровел, второй чувствует себя нормально. Благодарю Бога, что в колониях и следственных изоляторах мы этого (инфицирования COVID-19 – ред.) не допустили", - добавил глава МВД.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В Белоруссии на понедельник число случаев инфицирования COVID-19 за сутки выросло на 784 до 17,489 тысячи, умерли суммарно 103 пациента. В среднем в последние дни прирост инфицированных в стране составляет плюс 700-900 человек за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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