В Белоруссии заключенным разрешили видеозвонки вместо свиданий

МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Заключенным в Белоруссии из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 временно приостановили предоставление личных свиданий, а в качестве компенсации разрешили делать больше телефонных звонков, а также общаться с близкими посредством видеосвязи, сообщил во вторник глава МВД республики Юрий Караев.
"Временно приостановлено предоставление свиданий с сохранением их количества. В качестве компенсирующей меры максимально расширена практика предоставления возможности телефонных разговоров. Там, где есть обучающие классы, организованы видеозвонки, чтобы заключенные не чувствовали себя покинутыми", - цитирует Караева Sputnik Беларусь.
По словам главы МВД, для осужденных предусмотрены дополнительные продуктовые передачи весом до десяти килограммов, "витамины, лук, чеснок не ограничены", а также овощи.
Кроме того, Караев рассказал, что к настоящему времени из спецконтингента коронавирус выявлен у двух человек - в учреждениях открытого типа, из тех, кто ходит на работу в гражданские учреждения, но "это не офицеры и не наш персонал". "Один уже выздоровел, второй чувствует себя нормально. Благодарю Бога, что в колониях и следственных изоляторах мы этого (инфицирования COVID-19 – ред.) не допустили", - добавил глава МВД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В Белоруссии на понедельник число случаев инфицирования COVID-19 за сутки выросло на 784 до 17,489 тысячи, умерли суммарно 103 пациента. В среднем в последние дни прирост инфицированных в стране составляет плюс 700-900 человек за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.