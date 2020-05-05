В Белоруссии заключенным разрешили видеозвонки вместо свиданий

Кроме того, Караев рассказал, что к настоящему времени из спецконтингента коронавирус выявлен у двух человек - в учреждениях открытого типа, из тех, кто ходит на работу в гражданские учреждения, но "это не офицеры и не наш персонал". "Один уже выздоровел, второй чувствует себя нормально. Благодарю Бога, что в колониях и следственных изоляторах мы этого (инфицирования COVID-19 – ред.) не допустили", - добавил глава МВД.