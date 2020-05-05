В НМИЦ эндокринологии Минздрава открыли центр для лечения COVID-19

"Все больше и больше пациентов с эндокринными заболеваниями заболевают коронавирусной инфекцией.... В результате очень слаженных, очень серьёзных, я бы сказала, беспрецедентных действий мы сегодня открываем корпус на базе эндокринологического научного центра для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией, прежде всего, конечно, это пациенты с эндокринными заболеваниями.... Все пространство отдельного корпуса изолировано, абсолютно изолирована и очень чётко продумана вентиляция, зонирование, создание красной, "грязной", и зелёной, "чистой", зон позволяют нам с сегодняшнего дня размещать пациентов с коронавирусной инфекцией в полной безопасности для остальных помещений", - рассказала журналистам директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.