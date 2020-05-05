В НМИЦ эндокринологии Минздрава открыли центр для лечения COVID-19

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Центр COVID-19 для лечения больных коронавирусом, рассчитанный на 127 коек, открылся в НМИЦ эндокринологии Минздрава России, более 250 специалистов будут пребывать в учреждении на постоянной основе, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Все больше и больше пациентов с эндокринными заболеваниями заболевают коронавирусной инфекцией.... В результате очень слаженных, очень серьёзных, я бы сказала, беспрецедентных действий мы сегодня открываем корпус на базе эндокринологического научного центра для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией, прежде всего, конечно, это пациенты с эндокринными заболеваниями.... Все пространство отдельного корпуса изолировано, абсолютно изолирована и очень чётко продумана вентиляция, зонирование, создание красной, "грязной", и зелёной, "чистой", зон позволяют нам с сегодняшнего дня размещать пациентов с коронавирусной инфекцией в полной безопасности для остальных помещений", - рассказала журналистам директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.
Весь персонал, по словам Мокрышевой, обеспечен средствами индивидуальной защиты, им будет проводиться тестирование на основании общих принципов, они также будут полностью изолированы от другого штата центра. Все поступающие пациенты будут проходить через приемное отделение, где все чётко структурировано и находится под жёстким контролем руководителя смены. Планируется восьмичасовой рабочий день, четыре смены и чёткая смена персонала. Кроме того, создан резерв штата, который готов заменить любого вышедшего из строя сотрудника.
"Врачи не уходят домой, врачи остаются здесь круглосуточно. У нас есть пансионат, где они размещены, у нас есть отдельный этаж, куда мы разместили дополнительно, практически более 250 мы сейчас запланировали и на размещение, и на питание за счёт центра.... Сейчас у нас на вчерашний день заключено 275 человек. 127 коек, из них 16 реанимационных", - сообщила Мокрышева.
С 12 мая центр эндокринологии, как отметила Мокрышева, вновь после праздников открывает стационарный и амбулаторный приём для пациентов с эндокринными заболеваниями без коронавируса. Им будут обеспечены абсолютная изоляция и отдельный штат персонала. Предпринято также переформатирование размещения пациентов без инфекции, каждый из них будет иметь отдельную палату для того, чтобы обезопасить себя от распространения COVID-19.
"Отдельно очень большой блок реанимационный, операционный, несколько линейных отделений терапевтических для пациентов с более лёгким течением и с постепенно утяжеляющимся течением.... Подготовились максимально, как это было возможно, по лекарственным средствам", - рассказала Мокрышева.
В условиях карантина и самоизоляции, как добавила Мокрышева, все случаи госпитализации и амбулаторного приёма, которые могли быть отложены, откладываются на неопределённое время. Но связь с этими пациентами постоянная и персонализированная.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф