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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:46
https://ria.ru/20200505/1570981380.html
В Севастополе у семи строителей выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570687010_0:0:3457:1946_1036x0_80_0_0_5b9b5f1a0be2df56f101e965ff1a8a63.jpg
РИА Новости

В Севастополе у семи строителей выявили коронавирус

11:46 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Коронавирус в Севастополе за минувшие сутки выявлен у семи человек, с начала года в городе зарегистрировано 98 случаев инфицирования, сообщила пресс-служба правительства региона.
Очаги заболевания COVID ранее были выявлены на строительстве военного госпиталя в бухте Омега и на аэродроме Бельбек. Оба объекта были изолированы и переведены в режим обсервации.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
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"По состоянию на утро 5 мая зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Пациенты - строители военных объектов. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими", - сообщили в пресс-службе.
Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 98 случаев, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека умерло.
В инфекционной больнице на утро вторника находятся под наблюдением 130 человек.
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В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате "Изумруд" находятся 104 человека.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.
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