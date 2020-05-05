В Севастополе у семи строителей выявили коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Коронавирус в Севастополе за минувшие сутки выявлен у семи человек, с начала года в городе зарегистрировано 98 случаев инфицирования, сообщила пресс-служба правительства региона.

Очаги заболевания COVID ранее были выявлены на строительстве военного госпиталя в бухте Омега и на аэродроме Бельбек. Оба объекта были изолированы и переведены в режим обсервации.

"По состоянию на утро 5 мая зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Пациенты - строители военных объектов. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими", - сообщили в пресс-службе.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 98 случаев, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека умерло.

В инфекционной больнице на утро вторника находятся под наблюдением 130 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате "Изумруд" находятся 104 человека.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.