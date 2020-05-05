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Культура
2020-05-05T14:35
https://ria.ru/20200505/1570981366.html
"Приглашены все!": в Сети состоялся бал Института костюма Met Gala
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РИА Новости

"Приглашены все!": в Сети состоялся бал Института костюма Met Gala

14:35 05.05.2020
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© AP Photo / Charles SykesПевица Кэти Перри на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке
Певица Кэти Перри на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В этом году из-за пандемии коронавируса бал Института костюма Met Gala, который ежегодно проходит в Нью-Йорке в первый понедельник мая, отменили. Несмотря на это, главное модное событие все-таки состоялось в Сети. Пользователи продемонстрировали наряды, в которых бы вышли на красную дорожку, а знаменитости вспомнили свои лучшие образы.
В Твиттер-аккаунте HF Twit Met Gala администраторы пригласили всех желающих принять участие в виртуальном бале. Все, что для этого нужно было сделать, — разместить публикацию в соцсети, используя макет HF Twit, и поставить хештег #HFMetGala.
Например, пользователя @manicvalentino на создание пышного платья вдохновила викторианская эпоха и свободолюбивая эклектика 1960-х годов. Не зря же темой Met Gala 2020, которую объявили в ноябре прошлого года, стала "About time: fashion and duration" ("Мода сквозь время").
Викторианская, а также эдвардианская эпоха понравилась и моднице с ником @lia_moony. Свой образ с элементами готики она собрала из разных вещей, которые нашла дома.
А вот @svanrovski пришел бы на Met Gala в асимметричном костюме, в котором сочетается утонченный стиль XVIII века рококо и строгие линии мужской рубашки и пиджака из коллекции Burberry's RTW. Она была представлена в 2017 году.
Пользователь @leswiftquito взял за основу стиль 1960-х годов. Он использовал тенденции французского модного дома Givenchy и что-то из времен старого Голливуда.
Еще одна гостья виртуального бала Костюма @miumiubaybe воссоздала один из ее любимых комплектов с легендарного показа британского модельера Александра Маккуина Voss. Он состоялся в 2001 году. По ее словам, это "вневременная коллекция".
Певица Леди Гага на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке
7 мая 2019, 14:37
Сорвиголова, женщина-люстра и превращения Леди Гаги: образы Met Gala 2019
Голливудские актеры, супермодели и музыканты не стали тратить время и придумывать что-то новое (хотя не исключено, что у них все было готово). Они опубликовали в инстаграме фотографии с прошлых балов.
Музыкант Джаред Лето снова напугал всех своей силиконовой головой (ее и наряд фронтмена 30 seconds to Mars придумали в модном доме Gucci), которую он в 2019 году давал подержать сестрам Кардашьян и другими гостями вечера.
Одна из самых стильных актрис Голливуда Блейк Лайвли показала сразу три любимых наряда. Но наиболее эффектный среди них — платье Atelier Versace (первая фотография в подборке). В нем она посетила Met Gala в 2018 году. Известно, что на создание этого образа у портных ушло более 600 часов.
Супермодель Кара Делевинь тоже разместила кадры с несколькими образами. "Оглядываясь назад, я вспоминаю, как выглядел в прошлом году Met Gala. Резкий контраст со спортивными штанами, которые я не снимаю уже несколько недель", — пошутила она.
В прошлом году самый смелый и откровенный наряд, безусловно, был у американской модели и актрисы Эмили Ратаковски, о чем она решила напомнить и в этом.
Не менее запоминающимся остается и выход супермодели Наоми Кэмпбелл в розовом платье Valentino, украшенном перьями и кружевными чулками в тон.
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4 мая, 08:00Культура
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КультураКимберли КардашянКоронавирус COVID-19Кара ДелевиньСтиль жизниНовости культурыНаоми КэмпбеллДжаред ЛетоНью-Йорк (город)
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