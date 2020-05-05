"Приглашены все!": в Сети состоялся бал Института костюма Met Gala

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В этом году из-за пандемии коронавируса бал Института костюма Met Gala, который ежегодно проходит в Нью-Йорке в первый понедельник мая, отменили. Несмотря на это, главное модное событие все-таки состоялось в Сети. Пользователи продемонстрировали наряды, в которых бы вышли на красную дорожку, а знаменитости вспомнили свои лучшие образы.

В Твиттер-аккаунте HF Twit Met Gala администраторы пригласили всех желающих принять участие в виртуальном бале. Все, что для этого нужно было сделать, — разместить публикацию в соцсети, используя макет HF Twit, и поставить хештег #HFMetGala.

About Time: Fashion & Duration. A look that blends the attributes of the Victorian era with that of the 1960’s mod movement - showcasing the beauty of blending historical periods with such differing sensibilities.#HFMetGala2020 @HFMetGala pic.twitter.com/JV4GimTcJP — s. (@manicvalentino) May 4, 2020

Например, пользователя @manicvalentino на создание пышного платья вдохновила викторианская эпоха и свободолюбивая эклектика 1960-х годов. Не зря же темой Met Gala 2020, которую объявили в ноябре прошлого года, стала "About time: fashion and duration" ("Мода сквозь время").

i was mostly inspired by the victorian and edwardian eras (which are very different, but it was what i had in mind) and tried to create something with pieces i already owned#HFMetGala2020 @HFMetGala pic.twitter.com/GT4jQCi6iS — 𝖑𝖎𝖆 (@lia_moony) May 4, 2020

Викторианская, а также эдвардианская эпоха понравилась и моднице с ником @lia_moony. Свой образ с элементами готики она собрала из разных вещей, которые нашла дома.

MET GALA 2020 ─ About Time: Fashion and Duration



the Rococo period from the 18th Century, revisited



Inspired by one look from Burberry's RTW 2017 collection & the modern men’s formal shirt, with applique as a personal touch.#HFMetGala2020 #PILIPINASREPRESENT 🇵🇭 pic.twitter.com/mdvavs5BxR — 𝓐𝓼𝓪𝓵𝓲𝓪𝓱 (@svanrovski) May 4, 2020

А вот @svanrovski пришел бы на Met Gala в асимметричном костюме, в котором сочетается утонченный стиль XVIII века рококо и строгие линии мужской рубашки и пиджака из коллекции Burberry's RTW. Она была представлена в 2017 году.

About Time: Fashion and Duration - inspired by a mix of 60s Givenchy, old Hollywood and queer fatale #HFMetGala2020 pic.twitter.com/yrt26oId3U — w (@leswiftquito) May 4, 2020

Пользователь @leswiftquito взял за основу стиль 1960-х годов. Он использовал тенденции французского модного дома Givenchy и что-то из времен старого Голливуда.

Inspired by one one my favourite and one of the most iconic looks of all time. I present to you my version of timeless collection by Alexander McQueen "Voss". #HFMetGala2020 pic.twitter.com/nYLzL8mRe4 — fasionista (@miumiubaybe) May 4, 2020

Еще одна гостья виртуального бала Костюма @miumiubaybe воссоздала один из ее любимых комплектов с легендарного показа британского модельера Александра Маккуина Voss. Он состоялся в 2001 году. По ее словам, это "вневременная коллекция".

Голливудские актеры, супермодели и музыканты не стали тратить время и придумывать что-то новое (хотя не исключено, что у них все было готово). Они опубликовали в инстаграме фотографии с прошлых балов.

Музыкант Джаред Лето снова напугал всех своей силиконовой головой (ее и наряд фронтмена 30 seconds to Mars придумали в модном доме Gucci), которую он в 2019 году давал подержать сестрам Кардашьян и другими гостями вечера.

Одна из самых стильных актрис Голливуда Блейк Лайвли показала сразу три любимых наряда. Но наиболее эффектный среди них — платье Atelier Versace (первая фотография в подборке). В нем она посетила Met Gala в 2018 году. Известно, что на создание этого образа у портных ушло более 600 часов.

Супермодель Кара Делевинь тоже разместила кадры с несколькими образами. "Оглядываясь назад, я вспоминаю, как выглядел в прошлом году Met Gala. Резкий контраст со спортивными штанами, которые я не снимаю уже несколько недель", — пошутила она.

В прошлом году самый смелый и откровенный наряд, безусловно, был у американской модели и актрисы Эмили Ратаковски, о чем она решила напомнить и в этом.