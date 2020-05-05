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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:45
https://ria.ru/20200505/1570981325.html
В Мордовии заразилась коронавирусом семья из пяти человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Мордовии заразилась коронавирусом семья из пяти человек

11:45 05.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 56 жителей Мордовии, среди заболевших – семья из пяти человек, включая ребенка, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии были зафиксированы 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек скончались.
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"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 56 случаев коронавируса. Территории с наиболее значительным числом новых подтвержденных случаев - Саранск (20 случаев), Ковылкинский (13), Чамзинский (5) и Атяшевский (5) районы", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших в республике составляет 923 человека, полностью выздоровел 121 пациент.
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"Как и ранее, во многих случаях коронавирус обнаружен сразу у нескольких членов семьи. Среди сегодняшних фактов - семья из пяти человек, включая ребенка. 11 человек находятся в возрастной группе старше 60 лет, 11 человек моложе 30 лет, среди них трое – дети", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияЗдоровье - ОбществоСаранск
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