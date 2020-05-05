В Мордовии заразилась коронавирусом семья из пяти человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 56 жителей Мордовии, среди заболевших – семья из пяти человек, включая ребенка, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии были зафиксированы 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек скончались.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 56 случаев коронавируса. Территории с наиболее значительным числом новых подтвержденных случаев - Саранск (20 случаев), Ковылкинский (13), Чамзинский (5) и Атяшевский (5) районы", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших в республике составляет 923 человека, полностью выздоровел 121 пациент.
"Как и ранее, во многих случаях коронавирус обнаружен сразу у нескольких членов семьи. Среди сегодняшних фактов - семья из пяти человек, включая ребенка. 11 человек находятся в возрастной группе старше 60 лет, 11 человек моложе 30 лет, среди них трое – дети", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.