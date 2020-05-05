В Мордовии заразилась коронавирусом семья из пяти человек

"Как и ранее, во многих случаях коронавирус обнаружен сразу у нескольких членов семьи. Среди сегодняшних фактов - семья из пяти человек, включая ребенка. 11 человек находятся в возрастной группе старше 60 лет, 11 человек моложе 30 лет, среди них трое – дети", - отмечается в сообщении.