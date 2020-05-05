Пилот сгоревшего SSJ-100 попросил прощения у близких жертв катастрофы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Командир сгоревшего в Шереметьево лайнера Командир сгоревшего в Шереметьево лайнера SuperJet Денис Евдокимов попросил прощения у родных и близких жертв катастрофы.

"Я хочу выразить глубочайшие соболезнования людям, потерявшим своих близких, и тем, кто пострадал в результате катастрофы. Я искренне сожалею и прошу прощения, что стал участником этих событий", — рассказал он в интервью порталу Lenta.ru

Он добавил, что понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависят от правильности его действий.

"Не было ни дня, ни минуты, чтобы я не думал о тех, кто не смог сойти на землю живым и невредимым", — признался пилот.

Пятого мая 2019 года самолет Sukhoi SuperJet-100 "Аэрофлота" вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск. Уже после 28 минут полета экстренно вернулся на аэродром и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро захватил весь салон, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

По версии следствия, которое длилось почти год, Евдокимов произвел грубую посадку, а его дальнейшие действия, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета". Данные из черных ящиков показали, что самолет адекватно реагировал на действия пилота и исключили версию о возможной неисправности воздушного судна.