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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-05-05T12:05
https://ria.ru/20200505/1570981013.html
Пилот сгоревшего SSJ-100 попросил прощения у близких жертв катастрофы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/22/1553292234_316:0:1506:669_1036x0_80_0_0_e9d5404e557a6e738317b4ca87631b8c.jpg
РИА Новости

Пилот сгоревшего SSJ-100 попросил прощения у близких жертв катастрофы

11:39 05.05.2020 (обновлено: 12:05 05.05.2020)
10877
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Командир сгоревшего в Шереметьево лайнера SuperJet Денис Евдокимов попросил прощения у родных и близких жертв катастрофы.
"Я хочу выразить глубочайшие соболезнования людям, потерявшим своих близких, и тем, кто пострадал в результате катастрофы. Я искренне сожалею и прошу прощения, что стал участником этих событий", — рассказал он в интервью порталу Lenta.ru.
Он добавил, что понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависят от правильности его действий.

"Не было ни дня, ни минуты, чтобы я не думал о тех, кто не смог сойти на землю живым и невредимым", — признался пилот.

Пятого мая 2019 года самолет Sukhoi SuperJet-100 "Аэрофлота" вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск. Уже после 28 минут полета экстренно вернулся на аэродром и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро захватил весь салон, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
СК РФ завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево
5 мая, 11:32ЧП в Шереметьево
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою причину трагедии
По версии следствия, которое длилось почти год, Евдокимов произвел грубую посадку, а его дальнейшие действия, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета". Данные из черных ящиков показали, что самолет адекватно реагировал на действия пилота и исключили версию о возможной неисправности воздушного судна.
Пилоту предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности полетов, он находится под подпиской о невыезде. Сам же Евдокимов настаивает на том, что причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.
Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево
6 мая 2019, 11:55
Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево
92127726
ЧП в ШереметьевоSukhoi Superjet 100 (SSJ100)МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
В ютубе есть видео, женщина снимала посадку этого самолета и на нем видно, что все что штатно до касания земли. Тут все явно - ошибка пилота.
5 мая, 12:22
nnemetsms
1500004
Кто-то сажает аварийный самолет на кукурузном поле, а кто-то без автопилота на посадочную полосу посадить не может
5 мая, 12:27
DKDen KL
1600102
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