СК завел дело после пожара в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели при пожаре в частном доме в Московской области шести человек, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, сообщила пресс-служба ГСУСК по области.
Ранее стало известно, что в результате пожара на площади 96 квадратных метров в частном доме в деревне Дурниха погибли шесть человек, детей среди погибших не было.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.
По версии следствия, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки.
Кроме того, по предварительным данным, в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств. Легальность нахождения их в России будет проверена.
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