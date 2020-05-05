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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:35
https://ria.ru/20200505/1570980905.html
В Воронежской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691754_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_dbeb1b2a70b5aba69139ef087a91439d.jpg
РИА Новости

В Воронежской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

11:35 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина с двусторонней пневмонией стал двенадцатым пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, скончавшимся в Воронежской области, сообщает правительство региона.
"В Воронежской области количество смертей с диагнозом коронавирус достигло 12. Скончавшийся - 70-летний мужчина с двусторонней пневмонией. Сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 667 человек. Выздоровели 138 пациентов.
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