В Воронежской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина с двусторонней пневмонией стал двенадцатым пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, скончавшимся в Воронежской области, сообщает правительство региона.
"В Воронежской области количество смертей с диагнозом коронавирус достигло 12. Скончавшийся - 70-летний мужчина с двусторонней пневмонией. Сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 667 человек. Выздоровели 138 пациентов.
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