Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов

"У нас в России на начало мая - буквально на сегодняшний день - мы вышли на объем производства одноразовых и многоразовых костюмов именно для инфекционистов - более 110 тысяч в сутки. И рассчитываем на середину мая уже выйти до 150 тысяч, может, даже быстрее. Продолжим наращивать эти объемы при том, что мы сохраняем, во-первых, выполнение тех контрактов, которые подписаны с коллегами из Китая", - рассказал министр.