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2020-05-05T11:27
https://ria.ru/20200505/1570980494.html
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
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РИА Новости

Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов

11:27 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
РЖЕВ (Тверская область), 5 мая - РИА Новости. Объем производства противоинфекционных костюмов в РФ на сегодняшний день составляет более 110 тысяч штук в сутки, на середину мая он вырастет до 150 тысяч, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас в России на начало мая - буквально на сегодняшний день - мы вышли на объем производства одноразовых и многоразовых костюмов именно для инфекционистов - более 110 тысяч в сутки. И рассчитываем на середину мая уже выйти до 150 тысяч, может, даже быстрее. Продолжим наращивать эти объемы при том, что мы сохраняем, во-первых, выполнение тех контрактов, которые подписаны с коллегами из Китая", - рассказал министр.
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"Уже завезено костюмов почти 2 миллиона только по линии Минпромторга, и плюс еще другими коммерческими структурами примерно около 1,6 миллиона. И мы сохраняем этот объем на май месяц, для того чтобы обеспечить ритмичность. Потому что в сутки потребление костюмов примерно от 200 до 300 тысяч по стране, поэтому мы должны обязательно обеспечивать ритмичность поставок, чтобы не было перебоев", - пояснил он.
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